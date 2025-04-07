В Киеве взрыв возле метро Олимпийская — что известно

Возле станции метро в Киеве произошел взрыв и пожар — видео
В Киеве в понедельник утром, 7 апреля, произошел взрыв вблизи станции метро "Олимпийская". С места происшествия поднялся густой дым.
Об этом стало известно из соцсетей, где начали публиковать видео очевидцы.
Взрыв в Киеве возле метро "Олимпийская"
По предварительным данным, в Киеве возле метро произошло возгорание автомобиля.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, к месту оперативно прибыли спасатели, полиция и медики. В Киеве не объявляли воздушной тревоги, поэтому, вероятно, взрыв не связан с российской атакой.
Напомним, Россия атаковала Киев утром 6 апреля баллистикой из-за чего были слышны взрывы.
В этот же день, вечером в Сумах раздавались взрывы от российской атаки.
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