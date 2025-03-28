Біля Голосіївського ТЦК у Києві перекрили дорогу — деталі

Автомобіль, припаркований біля ТЦК у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Біля Голосіївського територіального центру комплектування у Києві перекрили дорогу. Поліція перевіряє водія припаркованого поруч автомобіля.

Про це повідомляють Новини.LIVE у п'ятницю, 28 березня.

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Підозрілий автомобіль біля ТЦК

Біля ТЦК у Києві помітили підозрілий припаркований автомобіль. Водія вирішили перевірити правоохоронці. Дорогу поблизу перекрили.

За попередньою інформацією, в автомобілі не знайшли небезпечних речовин та предметів. Попри це, на місці досі працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці спілкуються з водієм автомобіля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кривому Розі Служба безпеки України затримала чоловіка. Мешканець Львівської області готував теракт біля місцевого ТЦК.

Також ми повідомляли про те, що СБУ запобігла спробі здійснити теракт у Запоріжжі. Вибух планували вчинити біля військової частини за допомогою саморобного пристрою.