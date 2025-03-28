Біля Голосіївського ТЦК у Києві перекрили дорогу — деталі

Біля ТЦК у Києві перекрили дорогу — у чому причина
Біля Голосіївського територіального центру комплектування у Києві перекрили дорогу. Поліція перевіряє водія припаркованого поруч автомобіля.
Про це повідомляють Новини.LIVE у п'ятницю, 28 березня.
Підозрілий автомобіль біля ТЦК
Біля ТЦК у Києві помітили підозрілий припаркований автомобіль. Водія вирішили перевірити правоохоронці. Дорогу поблизу перекрили.
За попередньою інформацією, в автомобілі не знайшли небезпечних речовин та предметів. Попри це, на місці досі працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кривому Розі Служба безпеки України затримала чоловіка. Мешканець Львівської області готував теракт біля місцевого ТЦК.
Також ми повідомляли про те, що СБУ запобігла спробі здійснити теракт у Запоріжжі. Вибух планували вчинити біля військової частини за допомогою саморобного пристрою.
Читайте Новини.LIVE!