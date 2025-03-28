Возле Голосеевского ТЦК в Киеве перекрыли дорогу — детали

Автомобиль, припаркованный возле ТЦК в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Возле Голосеевского территориального центра комплектования в Киеве перекрыли дорогу. Полиция проверяет водителя припаркованного рядом автомобиля.

Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 28 марта.

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Подозрительный автомобиль возле ТЦК

Возле ТЦК в Киеве заметили подозрительный припаркованный автомобиль. Водителя решили проверить правоохранители. Дорогу поблизости перекрыли.

По предварительной информации, в автомобиле не нашли опасных веществ и предметов. Несмотря на это, на месте до сих пор работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители общаются с водителем автомобиля. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге Служба безопасности Украины задержала мужчину. Житель Львовской области готовил теракт возле местного ТЦК.

Также мы сообщали о том, что СБУ предотвратила попытку совершить теракт в Запорожье. Взрыв планировали совершить возле воинской части с помощью самодельного устройства.