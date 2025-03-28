Возле Голосеевского ТЦК в Киеве перекрыли дорогу — детали

Возле ТЦК в Киеве перекрыли дорогу — в чем причина
Возле Голосеевского территориального центра комплектования в Киеве перекрыли дорогу. Полиция проверяет водителя припаркованного рядом автомобиля.
Об этом сообщают Новини.LIVE в пятницу, 28 марта.
Подозрительный автомобиль возле ТЦК
Возле ТЦК в Киеве заметили подозрительный припаркованный автомобиль. Водителя решили проверить правоохранители. Дорогу поблизости перекрыли.
По предварительной информации, в автомобиле не нашли опасных веществ и предметов. Несмотря на это, на месте до сих пор работает следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Кривом Роге Служба безопасности Украины задержала мужчину. Житель Львовской области готовил теракт возле местного ТЦК.
Также мы сообщали о том, что СБУ предотвратила попытку совершить теракт в Запорожье. Взрыв планировали совершить возле воинской части с помощью самодельного устройства.
Читайте Новини.LIVE!