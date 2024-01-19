Бізнесмену Мазепі обирають запобіжний захід — деталі

Судове засідання у Печерському суді. Фото: ТСН

У Києві в Печерському суді 19 січня розпочалося судове засідання з обрання запобіжного заходу директору інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі, якого напередодні затримали на кордоні. Відомо, що попередньо пропонують призначити йому заставу у розмірі 700 млн грн.

Про це пише ТСН.

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Так, 18 січня працівники ДБР затримали українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Як заявили його адвокати, Мазепа нібито прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі. За їх словами, він неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю, і щоразу повертався. Також Державне бюро розслідувань проводить обшуки в офісі компанії.

Зазначається, що бізнесмена вважають організатором схеми для протиправного заволодіння землями.

Зокрема, йдеться про забудову землі Київської гідроелектростанції, що становило загрозу для критичної інфраструктури столиці.

Крім того, сторона захисту пов'язує затримання Мазепи з позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес.

Нагадаємо, що у компанії затриманого Ігоря Мазепи Concorde Capital 18 січня провели обшуки. Там заявили, що вони проводились без ухвали суду, а правоохоронці вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах.

Крім того, затриманому бізнесмену Ігорю Мазепі встановили розмір застави у 700 мільйонів гривень. А його брату Юрію — 500 млн грн.