Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Бізнесмену Мазепі обирають запобіжний захід — деталі arrow

Бізнесмену Мазепі обирають запобіжний захід — деталі

19 січня 2024 13:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Бізнесмену Мазепі обирають запобіжний захід — деталі
Судове засідання у Печерському суді. Фото: ТСН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві в Печерському суді 19 січня розпочалося судове засідання з обрання запобіжного заходу директору інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі, якого напередодні затримали на кордоні. Відомо, що попередньо пропонують призначити йому заставу у розмірі 700 млн грн. 

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Суд над Мазепою 19 січня

Так, 18 січня працівники ДБР затримали українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Як заявили його адвокати, Мазепа нібито прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі. За їх словами, він неодноразово перетинав кордон у справах, повʼязаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю, і щоразу повертався. Також Державне бюро розслідувань проводить обшуки в офісі компанії.

Зазначається, що бізнесмена вважають організатором схеми для протиправного заволодіння землями.

Зокрема, йдеться про забудову землі Київської гідроелектростанції, що становило загрозу для критичної інфраструктури столиці.

Крім того, сторона захисту пов'язує затримання Мазепи з позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес.

Нагадаємо, що у компанії затриманого Ігоря Мазепи Concorde Capital 18 січня провели обшуки. Там заявили, що вони проводились без ухвали суду, а правоохоронці вилучили навіть особисті речі співробітників, які працюють в інших проєктах. 

Крім того, затриманому бізнесмену Ігорю Мазепі встановили розмір застави у 700 мільйонів гривень. А його брату Юрію — 500 млн грн. 

Київ
суд
ДБР
бізнес
забудовники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі