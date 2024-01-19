Бизнесмену Мазепе выбирают меру пресечения — детали
В Киеве в Печерском суде 19 января началось судебное заседание по избранию меры пресечения директору инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе, которого накануне задержали на границе. Известно, что предварительно предлагают назначить ему залог в размере 700 млн. грн.
Об этом пишет ТСН.
Суд над Мазепой 19 января
Так, 18 января сотрудники ГБР задержали украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы.
Как заявили его адвокаты, Мазепа якобы направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе. По их словам, он неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью, и каждый раз возвращался. Также Государственное бюро расследований проводит обыски в офисе компании.
Отмечается, что бизнесмена считают организатором схемы противоправного завладения землями.
В частности, речь идет о застройке земли Киевской гидроэлектростанции, что представляло угрозу критической инфраструктуре столицы.
Кроме того, сторона защиты связывает задержание Мазепы с позицией бизнесмена по поводу давления силовиков на бизнес.
Напомним, что в компании задержанного Игоря Мазепы Concorde Capital 18 января провели обыски. Там заявили, что они проводились без определения суда, а правоохранители изъяли даже личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.
Кроме того, задержанному бизнесмену Игорю Мазепе установили размер залога в 700 миллионов гривен. А его брату Юрию — 500 млн грн.
Читайте Новини.LIVE!