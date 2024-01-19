Бизнесмену Мазепе выбирают меру пресечения — детали

Судебное заседание Печерском суде. Фото: ТСН

В Киеве в Печерском суде 19 января началось судебное заседание по избранию меры пресечения директору инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе, которого накануне задержали на границе. Известно, что предварительно предлагают назначить ему залог в размере 700 млн. грн.

Об этом пишет ТСН.

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Так, 18 января сотрудники ГБР задержали украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украинско-польской границы.

Как заявили его адвокаты, Мазепа якобы направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе. По их словам, он неоднократно пересекал границу по делам, связанным с волонтерской и инвестиционной деятельностью, и каждый раз возвращался. Также Государственное бюро расследований проводит обыски в офисе компании.

Отмечается, что бизнесмена считают организатором схемы противоправного завладения землями.

В частности, речь идет о застройке земли Киевской гидроэлектростанции, что представляло угрозу критической инфраструктуре столицы.

Кроме того, сторона защиты связывает задержание Мазепы с позицией бизнесмена по поводу давления силовиков на бизнес.

Напомним, что в компании задержанного Игоря Мазепы Concorde Capital 18 января провели обыски. Там заявили, что они проводились без определения суда, а правоохранители изъяли даже личные вещи сотрудников, работающих в других проектах.

Кроме того, задержанному бизнесмену Игорю Мазепе установили размер залога в 700 миллионов гривен. А его брату Юрию — 500 млн грн.