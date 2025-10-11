Атака РФ по енергетиці 10 жовтня — який вигляд мав Київ без світла

Блекаут у Києві після атаки РФ по енергетиці — фоторепортаж
У п'ятницю, 10 жовтня, Україна знову зіткнулася з відключеннями електроенергії. Це сталося через потужну ракетну атаку Росії по енергетичній інфраструктурі.
Який вигляд місто має у темряві — показали кореспонденти Новини.LIVE.
Темними стоять цілі райони столиці
Попри складну ситуацію, енергетики невтомно працюють над відновленням постачання. У компанії ДТЕК повідомили, що на лівому березі Києва електропостачання вже вдалося частково відновити після обстрілів.
"Продовжуємо працювати, поки не повернемо світло в кожну родину. Дякуємо за терпіння, розуміння та сильну підтримку", — зазначили у компанії.
Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, усуваючи пошкодження на критичних об’єктах, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці.
Нагадаємо, раніше нардеп розповів, що своїми ударами росіяни намагаються вивести з ладу ключові енергетичні об'єкти України. Росія добре розуміє, як працює наша енергосистема, і свідомо обирає критично важливі цілі.
Водночас у ДТЕК заявили, що в Україні не запроваджували графіки відключення світла. В деяких регіонах були екстрені відключення через атаку РФ.
