Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Блекаут у Києві після атаки РФ по енергетиці — фоторепортаж

Блекаут у Києві після атаки РФ по енергетиці — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 00:06
Атака РФ по енергетиці 10 жовтня — який вигляд мав Київ без світла
Який вигляд мало місто у темряві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 10 жовтня, Україна знову зіткнулася з відключеннями електроенергії. Це сталося через потужну ракетну атаку Росії по енергетичній інфраструктурі.

Який вигляд місто має у темряві — показали кореспонденти Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Темними стоять цілі райони столиці

Попри складну ситуацію, енергетики невтомно працюють над відновленням постачання. У компанії ДТЕК повідомили, що на лівому березі Києва електропостачання вже вдалося частково відновити після обстрілів.

Реклама

"Продовжуємо працювати, поки не повернемо світло в кожну родину. Дякуємо за терпіння, розуміння та сильну підтримку", — зазначили у компанії.

Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, усуваючи пошкодження на критичних об’єктах, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці.

Реклама
Атака РФ по енергетиці — який вигляд мав Київ без світла - фото 1
Київ у темряві внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ по енергетиці — який вигляд мав Київ без світла - фото 2
Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ по енергетиці — який вигляд мав Київ без світла - фото 3
Будинки у темряві внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше нардеп розповів, що своїми ударами росіяни намагаються вивести з ладу ключові енергетичні об'єкти України. Росія добре розуміє, як працює наша енергосистема, і свідомо обирає критично важливі цілі.

Водночас у ДТЕК заявили, що в Україні не запроваджували графіки відключення світла. В деяких регіонах були екстрені відключення через атаку РФ. 

Київ обстріли ракета війна в Україні енергетика блекаут
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації