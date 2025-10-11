Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Блэкаут в Киеве после атаки РФ по энергетике — фоторепортаж

Блэкаут в Киеве после атаки РФ по энергетике — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 00:06
Атака РФ по энергетике 10 октября — как выглядел Киев без света
Как город выглядел в темноте. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 10 октября, Украина снова столкнулась с отключениями электроэнергии. Это произошло из-за мощной ракетной атаки России по энергетической инфраструктуре.

Как город выглядит в темноте — показали корреспонденты Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Темными стоят целые районы столицы

Несмотря на сложную ситуацию, энергетики неутомимо работают над восстановлением поставок. В компании ДТЭК сообщили, что на левом берегу Киева электроснабжение уже удалось частично восстановить после обстрелов.

"Продолжаем работать, пока не вернем свет в каждую семью. Спасибо за терпение, понимание и сильную поддержку", — отметили в компании.

Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, устраняя повреждения на критических объектах, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в энергосистеме столицы.

Атака РФ по енергетиці — який вигляд мав Київ без світла - фото 1
Киев в темноте в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ по енергетиці — який вигляд мав Київ без світла - фото 2
Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Атака РФ по енергетиці — який вигляд мав Київ без світла - фото 3
Дома в темноте в результате обстрела. Новини.LIVE

Напомним, ранее нардеп рассказал, что своими ударами россияне пытаются вывести из строя ключевые энергетические объекты Украины. Россия хорошо понимает, как работает наша энергосистема, и сознательно выбирает критически важные цели.

В то же время в ДТЭК заявили, что в Украине не вводили графики отключения света. В некоторых регионах были экстренные отключения из-за атаки РФ.

Киев обстрелы ракета война в Украине энергетика блэкаут
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации