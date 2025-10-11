Атака РФ по энергетике 10 октября — как выглядел Киев без света

Как город выглядел в темноте. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 10 октября, Украина снова столкнулась с отключениями электроэнергии. Это произошло из-за мощной ракетной атаки России по энергетической инфраструктуре.

Как город выглядит в темноте — показали корреспонденты Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Темными стоят целые районы столицы

Несмотря на сложную ситуацию, энергетики неутомимо работают над восстановлением поставок. В компании ДТЭК сообщили, что на левом берегу Киева электроснабжение уже удалось частично восстановить после обстрелов.

"Продолжаем работать, пока не вернем свет в каждую семью. Спасибо за терпение, понимание и сильную поддержку", — отметили в компании.

Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, устраняя повреждения на критических объектах, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в энергосистеме столицы.

Киев в темноте в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE

Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Дома в темноте в результате обстрела. Новини.LIVE

Напомним, ранее нардеп рассказал, что своими ударами россияне пытаются вывести из строя ключевые энергетические объекты Украины. Россия хорошо понимает, как работает наша энергосистема, и сознательно выбирает критически важные цели.

В то же время в ДТЭК заявили, что в Украине не вводили графики отключения света. В некоторых регионах были экстренные отключения из-за атаки РФ.