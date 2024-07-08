У ДТЕК повідомили, як працюватимуть графіки відключення світла в Києві 9 липня

Київ без світла. Фото ілюстративне: RFI/Ігор Сьомко

У вівторок, 9 липня, за вказівкою НЕК "Укренерго" у Києві та Київській області застосовуватимуть погодинні відключення світла. Обмеження триватимуть протягом усієї доби.

Про це в понеділок, 8 липня, повідомили у ДТЕК.

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Скриншот повідомлення ДТЕК

Відключення світла в Києві 9 липня

Обмеження електроспоживання у столиці та Київській області 9 липня діятимуть з 00:00 до 24:00. У період з 14:00 до кінця доби є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Категорії відключень у графіках:

темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;

біла зона — час, коли світло гарантовано є.

У НЕК "Укренерго" зазначили, що 9 липня з 05:00 до 14:00 обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 — чотири черги графіків, а в інші години — три черги графіків.

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Також в енергокомпанії зазначили, що з 9 по 24 липня не проводитимуть вимірювання фактичного рівня споживання в кожній області, тоді як раніше планували за певним графіком у конкретний день протягом цих двох тижнів скасувати обмеження для кожної з регіонів.

"Причина скасування — значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період. У таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", — йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго".

Режимні виміри в літній період проведуть тоді, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря. Це необхідно для того, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Нагадаємо, в Україні відключатимуть електроенергію за іншим принципом. НЕК "Укренерго" обіцяє справедливо розподіляти обмеження між регіонами.

Також ми розповідали, з якими труднощами через проблеми з електропостачанням можуть зіткнутися українські аграрії. Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що через відключення світла зростуть ціни на поточний врожай і буде важко сформувати наступний.