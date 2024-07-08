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Блэкаут в столице — как будут отключать свет в Киеве завтра

8 июля 2024 22:19
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
В ДТЭК сообщили, как будут работать графики отключения света в Киеве 9 июля
Киев без света. Фото иллюстративное: RFI/Игорь Семко
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Во вторник, 9 июля, по указанию НЭК "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области будут применять почасовые отключения света. Ограничения будут продолжаться в течение всех суток.

Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в ДТЭК.

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Скриншот сообщения ДТЭК

Отключение света в Киеве 9 июля

Ограничения электропотребления в столице и Киевской области 9 июля будут действовать с 00:00 до 24:00. В период с 14:00 до конца суток высока вероятность применения светло-серых зон отключений.

Категории отключений в графиках:

  • темно-серая зона — время, когда света точно нет;
  • светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
  • белая зона — время, когда свет есть гарантировано.

В НЭК "Укрэнерго" отметили, что 9 июля с 05:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 — четыре очереди графиков, а в остальные часы — три очереди графиков.

В НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет 9 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Также в энергокомпании отметили, что с 9 по 24 июля не будут проводить измерения фактического уровня потребления в каждой области, тогда как раньше планировали по определенному графику в конкретный день в течение этих двух недель отменить ограничения для каждого из регионов.

"Причина отмены — значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары. В ответ на многочисленные обращения облэнерго "Укрэнерго" отменяет проведение измерений в указанный период. В таких условиях облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления во время проведения измерений в конкретном регионе ", — говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

Режимные замеры в летний период проведут тогда, когда будет позволять ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха. Это необходимо для того, чтобы более равномерно и точно обеспечить распределение имеющейся в системе мощности между регионами.

Напомним, в Украине будут отключать электроэнергию по другому принципу. НЭК "Укрэнерго" обещает справедливо распределять ограничения между регионами.

Также мы рассказывали, с какими трудностями из-за проблем с электроснабжением могут столкнуться украинские аграрии. Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что из-за отключения света вырастут цены на текущий урожай и будет сложно сформировать следующий.

Киев электроэнергия Киевская область Укрэнерго ДТЭК отключения света свет

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