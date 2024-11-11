Обстріли Києва 11 листопада — Боррель провів ранок в Укритті

Жозеп Боррель в укритті в Києві. Фото: x.com/JosepBorrellF

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель перебуває з візитом у Києві. Свою поїздку в столицю він розпочав в укритті через російську атаку на Україну.

Про це Жозеп Боррель написав у своєму Twitter (X) у понеділок, 11 листопада.

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Візит Борреля до Києва

"Починаю свій день у Києві в укритті, оскільки Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії", — написав Боррель.

Також до свого допису він додав фото, де він стоїть в укритті.

Жозеп Боррель в укритті. Фото: x.com/JosepBorrellF

Як відомо, Боррель прибув до України в неділю, 10 листопада. За його словами, це п'ятий візит до Києва з початку війни і останній на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

Starting my day in Kyiv in the shelter, as Russia unleashes another missile attack.



This is the daily reality for the Ukrainian people since Russia‘s full-scale invasion. pic.twitter.com/4h3Yrljrxy — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024

Нагадаємо, цієї ночі російські війська випустили по Україні 74 дрони та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Водночас Володимир Зеленський назвав кількість повітряних цілей, які випустила Росія по українських містах упродовж тижня.