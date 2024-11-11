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Боррель провів ранок в укритті через російську атаку на Київ

11 листопада 2024 10:24
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Києва 11 листопада — Боррель провів ранок в Укритті
Жозеп Боррель в укритті в Києві. Фото: x.com/JosepBorrellF
Карина Приходько - Редактор

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель перебуває з візитом у Києві. Свою поїздку в столицю він розпочав в укритті через російську атаку на Україну.

Про це Жозеп Боррель написав у своєму Twitter (X) у понеділок, 11 листопада. 

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"Починаю свій день у Києві в укритті, оскільки Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії", — написав Боррель. 

Також до свого допису він додав фото, де він стоїть в укритті. 

Жозеп Боррель
 Жозеп Боррель в укритті. Фото: x.com/JosepBorrellF

Як відомо, Боррель прибув до України в неділю, 10 листопада. За його словами, це п'ятий візит до Києва з початку війни і останній на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. 

Нагадаємо, цієї ночі російські війська випустили по Україні 74 дрони та дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.  

Водночас Володимир Зеленський назвав кількість повітряних цілей, які випустила Росія по українських містах упродовж тижня.

візитні картки Київ обстріли укриття Жозеп Боррель

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