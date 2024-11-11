Обстрелы Киева 11 ноября — Боррель провел утро в Укрытии

Боррель провел утро в укрытии из-за российской атаки на Киев
Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель находится с визитом в Киеве. Свою поездку в столицу он начал в укрытии из-за российской атаки на Украину.
Об этом Жозеп Боррель написал в своем Twitter (X) в понедельник, 11 ноября.
Визит Борреля в Киев
"Начинаю свой день в Киеве в укрытии, поскольку Россия наносит очередной ракетный удар. Это ежедневная реальность для украинского народа с момента полномасштабного вторжения России", — написал Боррель.
Также к своему сообщению он добавил фото, где находится в укрытии.
Как известно, Боррель прибыл в Украину в воскресенье, 10 ноября. По его словам, это пятый визит в Киев с начала войны и последний в должности высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.
Starting my day in Kyiv in the shelter, as Russia unleashes another missile attack.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024
This is the daily reality for the Ukrainian people since Russia‘s full-scale invasion. pic.twitter.com/4h3Yrljrxy
Напомним, этой ночью российские войска выпустили по Украине 74 дрона и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
В то же время Владимир Зеленский назвал количество воздушных целей, которые выпустила Россия по украинским городам в течение недели.
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