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Боррель провел утро в укрытии из-за российской атаки на Киев

11 ноября 2024 10:24
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Киева 11 ноября — Боррель провел утро в Укрытии
Жозеп Боррель в укрытии в Киеве. Фото: x.com/JosepBorrellF
Карина Приходько - Редактор

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель находится с визитом в Киеве. Свою поездку в столицу он начал в укрытии из-за российской атаки на Украину.

Об этом Жозеп Боррель написал в своем Twitter (X) в понедельник, 11 ноября.

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"Начинаю свой день в Киеве в укрытии, поскольку Россия наносит очередной ракетный удар. Это ежедневная реальность для украинского народа с момента полномасштабного вторжения России", — написал Боррель.

Также к своему сообщению он добавил фото, где находится в укрытии.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель в укрытии. Фото: x.com/JosepBorrellF

Как известно, Боррель прибыл в Украину в воскресенье, 10 ноября. По его словам, это пятый визит в Киев с начала войны и последний в должности высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, этой ночью российские войска выпустили по Украине 74 дрона и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В то же время Владимир Зеленский назвал количество воздушных целей, которые выпустила Россия по украинским городам в течение недели.

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