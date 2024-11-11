Обстрелы Киева 11 ноября — Боррель провел утро в Укрытии

Жозеп Боррель в укрытии в Киеве. Фото: x.com/JosepBorrellF

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель находится с визитом в Киеве. Свою поездку в столицу он начал в укрытии из-за российской атаки на Украину.

Об этом Жозеп Боррель написал в своем Twitter (X) в понедельник, 11 ноября.

Читайте также:

Визит Борреля в Киев

"Начинаю свой день в Киеве в укрытии, поскольку Россия наносит очередной ракетный удар. Это ежедневная реальность для украинского народа с момента полномасштабного вторжения России", — написал Боррель.

Также к своему сообщению он добавил фото, где находится в укрытии.

Жозеп Боррель в укрытии. Фото: x.com/JosepBorrellF

Как известно, Боррель прибыл в Украину в воскресенье, 10 ноября. По его словам, это пятый визит в Киев с начала войны и последний в должности высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Starting my day in Kyiv in the shelter, as Russia unleashes another missile attack.



This is the daily reality for the Ukrainian people since Russia‘s full-scale invasion. pic.twitter.com/4h3Yrljrxy — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024

Напомним, этой ночью российские войска выпустили по Украине 74 дрона и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

В то же время Владимир Зеленский назвал количество воздушных целей, которые выпустила Россия по украинским городам в течение недели.