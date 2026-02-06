Відео
Україна
Брав хабарі та переводив бійців у тил — судитимуть голову ВЛК у Києві

Брав хабарі та переводив бійців у тил — судитимуть голову ВЛК у Києві

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 18:16
Брав хабарі та переводив бійців у тил — судитимуть голову ВЛК у Києві
Затримання фігуранта. Фото: ДБР

У Києві перед судом постане голова гарнізонної військово-лікарської комісії Державної прикордонної служби, якого підозрюють у системному хабарництві. Посадовець за гроші допомагав військовослужбовцям переводитися з передової до тилових підрозділів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у Telegram, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Слідство встановило, що полковник медичної служби організував схему одержання неправомірної вигоди від військових, які проходили ВЛК. За 2 тисячі доларів США він забезпечував ухвалення рішень про визнання обмежено придатними до служби, надання відпусток за станом здоров’я або штучне направлення на лікування без належних медичних показань. У деяких випадках висновки оформлювалися навіть без присутності військовослужбовців.

У травні 2025 року працівники ДБР викрили посадовця під час отримання чергового хабара, затримали його та повідомили про підозру. Під час обшуків у службових приміщеннях правоохоронці вилучили медичну документацію з ознаками фіктивності.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Фігуранта звинувачують у трьох випадках отримання хабарів та у складанні неправдивих офіційних документів. Розслідування щодо інших можливих учасників ще триває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чернівецькій області викрили посадовця митниці, який допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон.

А також в Одесі викрили чиновника райадміністрації, який за хабарі пропонував власникам СТО безперешкодну роботу.

Київ суд корупція хабар ВЛК
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
