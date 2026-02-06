Брав хабарі та переводив бійців у тил — судитимуть голову ВЛК у Києві
У Києві перед судом постане голова гарнізонної військово-лікарської комісії Державної прикордонної служби, якого підозрюють у системному хабарництві. Посадовець за гроші допомагав військовослужбовцям переводитися з передової до тилових підрозділів.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у Telegram, передає Новини.LIVE.
Деталі справи
Слідство встановило, що полковник медичної служби організував схему одержання неправомірної вигоди від військових, які проходили ВЛК. За 2 тисячі доларів США він забезпечував ухвалення рішень про визнання обмежено придатними до служби, надання відпусток за станом здоров’я або штучне направлення на лікування без належних медичних показань. У деяких випадках висновки оформлювалися навіть без присутності військовослужбовців.
У травні 2025 року працівники ДБР викрили посадовця під час отримання чергового хабара, затримали його та повідомили про підозру. Під час обшуків у службових приміщеннях правоохоронці вилучили медичну документацію з ознаками фіктивності.
Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Фігуранта звинувачують у трьох випадках отримання хабарів та у складанні неправдивих офіційних документів. Розслідування щодо інших можливих учасників ще триває.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чернівецькій області викрили посадовця митниці, який допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон.
А також в Одесі викрили чиновника райадміністрації, який за хабарі пропонував власникам СТО безперешкодну роботу.
Читайте Новини.LIVE!