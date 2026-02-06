Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Брал взятки и переводил бойцов в тыл — будут судить главу ВВК в Киеве

Брал взятки и переводил бойцов в тыл — будут судить главу ВВК в Киеве

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 18:16
Брал взятки и переводил бойцов в тыл - будут судить главу ВВК в Киеве
Задержание фигуранта. Фото: ГБР

В Киеве перед судом предстанет председатель гарнизонной военно-врачебной комиссии Государственной пограничной службы, которого подозревают в системном взяточничестве. Чиновник за деньги помогал военнослужащим переводиться с передовой в тыловые подразделения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Брал взятки и переводил бойцов в тыл — будут судить главу ВВК в Киеве - фото 1
Пост ГБР. Фото: скриншот

Детали дела

Следствие установило, что полковник медицинской службы организовал схему получения неправомерной выгоды от военных, которые проходили ВВК. За 2 тысячи долларов США он обеспечивал принятие решений о признании ограниченно годными к службе, предоставление отпусков по состоянию здоровья или искусственное направление на лечение без надлежащих медицинских показаний. В некоторых случаях выводы оформлялись даже без присутствия военнослужащих.

В мае 2025 года работники ГБР разоблачили чиновника во время получения очередной взятки, задержали его и сообщили о подозрении. Во время обысков в служебных помещениях правоохранители изъяли медицинскую документацию с признаками фиктивности.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Фигуранта обвиняют в трех случаях получения взяток и в составлении ложных официальных документов. Расследование в отношении других возможных участников еще продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Черновицкой области разоблачили чиновника таможни, который помогал мужчинам незаконно пересекать границу.

А также в Одессе разоблачили чиновника райадминистрации, который за взятки предлагал владельцам СТО беспрепятственную работу.

Киев суд коррупция взятка ВВК
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации