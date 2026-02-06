Брал взятки и переводил бойцов в тыл — будут судить главу ВВК в Киеве

Задержание фигуранта. Фото: ГБР

В Киеве перед судом предстанет председатель гарнизонной военно-врачебной комиссии Государственной пограничной службы, которого подозревают в системном взяточничестве. Чиновник за деньги помогал военнослужащим переводиться с передовой в тыловые подразделения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Пост ГБР. Фото: скриншот

Детали дела

Следствие установило, что полковник медицинской службы организовал схему получения неправомерной выгоды от военных, которые проходили ВВК. За 2 тысячи долларов США он обеспечивал принятие решений о признании ограниченно годными к службе, предоставление отпусков по состоянию здоровья или искусственное направление на лечение без надлежащих медицинских показаний. В некоторых случаях выводы оформлялись даже без присутствия военнослужащих.

В мае 2025 года работники ГБР разоблачили чиновника во время получения очередной взятки, задержали его и сообщили о подозрении. Во время обысков в служебных помещениях правоохранители изъяли медицинскую документацию с признаками фиктивности.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Фигуранта обвиняют в трех случаях получения взяток и в составлении ложных официальных документов. Расследование в отношении других возможных участников еще продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Черновицкой области разоблачили чиновника таможни, который помогал мужчинам незаконно пересекать границу.

А также в Одессе разоблачили чиновника райадминистрации, который за взятки предлагал владельцам СТО беспрепятственную работу.