Окупація Буча — скільки людей вбили окупанти, наслідки та фото розстрілів

Залишки техніки окупантів у Бучі. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Чотири роки тому, 3 березня 2022 року, у Бучі під Києвом розпочалася одна з найстрашніших історій повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Російські терористи масовано катували, ґвалтували та вбивали цивільних, у тому числі і дітей.

Новини.LIVE зібрали хронологію подій в Бучі під час повномасштабної війни.

Реклама

Читайте також:

Окупація Бучі

Російські війська зайшли до Бучі наприкінці лютого 2022 року, просуваючись у напрямку Києва. Місто перебувало під контролем окупантів близько місяця і опинилося в повній ізоляції — без зв'язку.

Офіційно про звільнення міста було повідомлено 31 березня 2022 року, після відступу російських військ з Київської області. А 2–3 квітня з'явились перші фото й відео звірств окупантів у Бучі.

Жахи Бучі — тіла на вулицях, спалені авто та руїни

На вулицях і в дворах лежали тіла людей зі зв’язаними руками. Людей розстрілювали просто на вулицях, перевіряючи документи або підозрюючи у співпраці з українськими військовими. Основним способом убивства був розстріл у потилицю.

Могили на вулиці в Бучі. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Найбільшу жорстокість російські солдати проявляли на легендарній Яблунській вулиці Бучі. Разом із сусідньою Вокзальною вона стала центром окупаційного терору. Навіть простий вихід за межі двору або спроба дістати воду чи продукти перетворювалися на смертельно небезпечну операцію.

Частину жителів росіяни тримали у підвалах, де катували. Дехто досі вважається зниклим безвісти. Перед тим як покинути місто загарбники стратили майже всіх чоловіків, що залишилися в окупованому місті, від 18 до 60 років.

Спалене авто та будинок у Бучі. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Були випадки смерті через відсутність ліків і медичної допомоги, а також голоду.

Загалом під час окупації було вбито понад 400 цивільних людей. Також було знайдено братської могили, де було поховано 280 людей.

Ексгумація тіл у Бучі. Фото: УНІАН

Найбільше загинуло у перші три дні окупації з 3 по 5 березня. Також багато жертв було 27 лютого, коли російська колона уперше намагалася прорватися через Бучу до Києва і була знищена на вулиці Вокзальній — у той день загинуло 25 людей.

Перепохоапння невпізнаних загиблих у Бучі. Фото: УНІАН

Станом на березень 2025 року досі неопізнаними залишалися 43 тіла.

Події в Буча часто називають "Бучанською різаниною" через масштаб і характер убивств.

Внаслідок російської агресії тоді були пошкоджені понад 3600 об'єктів.

Буча після деокупації. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Розслідування

Українські правоохоронці взялися розслідувати факти подій у Бучі.

Частина фігурантів, пов’язаних із розстрілами мирних жителів на конкретних ділянках вулиць, вже встановлена правоохоронцями, а підозри оголошено.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, до злочину причетна 64-та мотострілецька бригада ЗС РФ. Також підозру отримали військові 234-го десантно-штурмового полку армії РФ.

За даними Нацполіції, українські слідчі розкрили понад 72 випадки вбивств, тортур та інших злочинів російських окупантів у Бучі, і ідентифікували понад 2 500 військовослужбовців армії РФ, причетних до цих злочинів.

Частина зібраних доказів передається міжнародним інституціям, зокрема Міжнародному кримінальному суду (МКС), для використання у міжнародних кримінальних процесах проти відповідальних осіб та вищого військового‑політичного керівництва РФ.

Коли може завершитися війна в Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що лише російський диктатор Володимир Путін може ухвалити рішення про припинення бойових дій, однак вплинути на нього здатен президент США Дональд Трамп. Водночас глава держави наголосив, що мир має ґрунтуватися на чітких гарантіях безпеки.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов впевнений, що переговори можуть дати позитивний результат і стати кроком до завершення війни.