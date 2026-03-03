Годовщина Бучанской резни — тела гражданских, подвалы и братские могилы

Остатки техники оккупантов в Буче. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

3 марта 2022 года маленький город Буча под Киевом оказался в эпицентре одной из самых жестоких страниц полномасштабного вторжения России. Оккупанты систематически пытали, насиловали и расстреливали мирных жителей, среди которых были дети. Трагедия охватила почти весь город, оставив после себя разрушения, страх и многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Новини.LIVE собрали хронологию "Бучанской резни".

Оккупация Бучи

Российские войска зашли в Бучу в конце февраля 2022 года, продвигаясь в направлении Киева. Город находился под контролем оккупантов около месяца и оказался в полной изоляции — без связи.

Официально об освобождении города было сообщено 31 марта 2022 года, после отступления российских войск из Киевской области. А 2-3 апреля появились первые фото и видео зверств оккупантов в Буче.

Ужасы Бучи — тела на улицах, сожженные авто и руины

На улицах и во дворах лежали тела людей со связанными руками. Людей расстреливали прямо на улицах, проверяя документы или подозревая в сотрудничестве с украинскими военными. Основным способом убийства был расстрел в затылок.

Могилы на улице в Буче. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Наибольшую жестокость русские солдаты проявляли на легендарной Яблонской улице Бучи. Вместе с соседней Вокзальной она стала центром оккупационного террора. Даже простой выход за пределы двора или попытка получить воду или продукты превращались в смертельно опасную операцию.

Часть жителей россияне держали в подвалах, где пытали. Некоторые до сих пор считаются пропавшими без вести. Перед тем как покинуть город захватчики казнили почти всех мужчин, оставшихся в оккупированном городе, от 18 до 60 лет.

Сожженное авто и дом в Буче. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Были случаи смерти из-за отсутствия лекарств и медицинской помощи, а также голода.

Всего во время оккупации было убито более 400 гражданских людей. Также были найдены братские могилы, где было похоронено 280 человек.

Эксгумация тел в Буче. Фото: УНИАН

Больше всего погибло в первые три дня оккупации с 3 по 5 марта. Также много жертв было 27 февраля, когда российская колонна впервые пыталась прорваться через Бучу в Киев и была уничтожена на улице Вокзальной — в тот день погибло 25 человек.

Перезахоронение неопознанных погибших в Буче. Фото: УНИАН

По состоянию на март 2025 года до сих пор неопознанными оставались 43 тела.

События в Буче часто называют "Бучанской резней" из-за масштаба и характера убийств.

Вследствие российской агрессии тогда были повреждены более 3600 объектов.

Буча после деоккупации. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Расследование

Украинские правоохранители взялись расследовать факты событий в Буче.

Часть фигурантов, связанных с расстрелами мирных жителей на конкретных участках улиц, уже установлена правоохранителями, а подозрения объявлены.

По данным Главного управления разведки Минобороны, к преступлению причастна 64-я мотострелковая бригада ВС РФ. Также подозрение получили военные 234-го десантно-штурмового полка армии РФ.

По данным Нацполиции, украинские следователи раскрыли более 72 случаев убийств, пыток и других преступлений российских оккупантов в Буче, и идентифицировали более 2 500 военнослужащих армии РФ, причастных к этим преступлениям.

Часть собранных доказательств передается международным институтам, в частности Международному уголовному суду (МУС), для использования в международных уголовных процессах против ответственных лиц и высшего военно-политического руководства РФ.

Когда может завершиться война в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только российский диктатор Владимир Путин может принять решение о прекращении боевых действий, однако повлиять на него способен президент США Дональд Трамп. В то же время глава государства подчеркнул, что мир должен основываться на четких гарантиях безопасности.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов уверен, что переговоры могут дать положительный результат и стать шагом к завершению войны.