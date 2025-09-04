Прогноз погоди на 5 вересня у Києві та області від Укргідрометцентру

Чоловік відпочиває на березі Дніпра. Фото: УНІАН

У четвер, 5 вересня, на території Київської області та у столиці очікується спокійна і комфортна погода. День обіцяє бути малохмарним, істотних опадів не прогнозується.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Прогноз погоди у Київській області 5 вересня

У п'ятницю, 5 вересня, вітер дутиме по області з північного сходу зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Карта температур в Київській області 5 вересня. Фото: скриншот

Температура повітря по області вночі становитиме від +9 до +14 °C. Вдень потеплішає до +21...+26 °C.

Погода в Києві 5 вересня

У Києві нічна температура 5 вересня буде дещо вищою: +12...+14 °C. Вдень у столиці прогнозують від +24...+26 °C.

