Головна Київ Буде майже літнє тепло — прогноз погоди в Києві на завтра

Буде майже літнє тепло — прогноз погоди в Києві на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 13:52
Прогноз погоди на 5 вересня у Києві та області від Укргідрометцентру
Чоловік відпочиває на березі Дніпра. Фото: УНІАН

У четвер, 5 вересня, на території Київської області та у столиці очікується спокійна і комфортна погода. День обіцяє бути малохмарним, істотних опадів не прогнозується. 

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Прогноз погоди у Київській області 5 вересня

У п'ятницю, 5 вересня, вітер дутиме по області з північного сходу зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

null
Карта температур в Київській області 5 вересня. Фото: скриншот

Температура повітря по області вночі становитиме від +9 до +14 °C. Вдень потеплішає до +21...+26 °C.

Погода в Києві 5 вересня

У Києві нічна температура 5 вересня буде дещо вищою: +12...+14 °C. Вдень у столиці прогнозують від +24...+26 °C.

погода Київ Київська область синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
