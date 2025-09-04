Прогноз погоды на 5 сентября в Киеве и области от Укргидрометцентра

Мужчина отдыхает на берегу Днепра. Фото: УНИАН

В четверг, 5 сентября, на территории Киевской области и в столице ожидается спокойная и комфортная погода. День обещает быть малооблачным, существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды в Киевской области 5 сентября

В пятницу, 5 сентября, ветер будет дуть по области с северо-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Карта температур в Киевской области 5 сентября. Фото: скриншот

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 °C. Днем потеплеет до +21...+26 °C.

Погода в Киеве 5 сентября

В Киеве ночная температура 5 сентября будет несколько выше: +12...+14 °C. Днем в столице прогнозируют от +24...+26 °C.

