Україна
Главная Киев Будет почти летнее тепло — прогноз погоды в Киеве на завтра

Будет почти летнее тепло — прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 13:52
Прогноз погоды на 5 сентября в Киеве и области от Укргидрометцентра
Мужчина отдыхает на берегу Днепра. Фото: УНИАН

В четверг, 5 сентября, на территории Киевской области и в столице ожидается спокойная и комфортная погода. День обещает быть малооблачным, существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Читайте также:

Прогноз погоды в Киевской области 5 сентября

В пятницу, 5 сентября, ветер будет дуть по области с северо-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

null
Карта температур в Киевской области 5 сентября. Фото: скриншот

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 °C. Днем потеплеет до +21...+26 °C.

Погода в Киеве 5 сентября

В Киеве ночная температура 5 сентября будет несколько выше: +12...+14 °C. Днем в столице прогнозируют от +24...+26 °C.

Напомним, во Львове синоптики прогнозируют завтра, 5 сентября, жаркую погоду.

А астросиноптики ответили, будут ли магнитные бури сегодня, 4 сентября.

погода Киев Киевская область синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
