Погода у Києві 29 січня — прогноз погоди на сьогодні

Дівчата гуляють вулицею. Фото: Kufer Media

Погода у Києві та області сьогодні, 29 січня, буде теплою. Синоптики прогнозують, що подекуди температура повітря становитиме до +10 °С.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Києві та області 29 січня

За прогнозами синоптиків, у середу на території Київщини буде хмарно з проясненнями, без опадів. У регіоні очікується південний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +2...+7 °С. Вдень на стовпчиках термометрів буде +5...+10 °С.

У Києві вночі очікується +2...+4 °С, а вдень стане ще тепліше, оскільки температура становитиме +7...+9 °С.

Прогноз погоди у Києві та області 29 січня

Нагадаємо, що за даними Укргідрометцентру, сьогодні, 29 січня, погода в Україні буде переважно сухою, але в західних областях прогнозують дощі. У деяких регіонах можливий туман.

Також ми писали, що у Харкові та області сьогодні буде сонячна та тепла погода. Тут дощів не очікується.