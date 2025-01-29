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Буде тепло — синоптики спрогнозували погоду на завтра в Києві

29 січня 2025 00:28
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Києві 29 січня — прогноз погоди на сьогодні
Дівчата гуляють вулицею. Фото: Kufer Media
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Києві та області сьогодні, 29 січня, буде теплою. Синоптики прогнозують, що подекуди температура повітря становитиме до +10 °С. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Києві та області 29 січня

За прогнозами синоптиків, у середу на території Київщини буде хмарно з проясненнями, без опадів. У регіоні очікується південний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +2...+7 °С. Вдень на стовпчиках термометрів буде +5...+10 °С.

У Києві вночі очікується +2...+4 °С, а вдень стане ще тепліше, оскільки температура становитиме +7...+9 °С.

Буде тепло — синоптики спрогнозували погоду на завтра в Києві - фото 1
Прогноз погоди у Києві та області 29 січня

Нагадаємо, що за даними Укргідрометцентру, сьогодні, 29 січня, погода в Україні буде переважно сухою, але в західних областях прогнозують дощі. У деяких регіонах можливий туман.

Також ми писали, що у Харкові та області сьогодні буде сонячна та тепла погода. Тут дощів не очікується.

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