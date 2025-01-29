Погода в Киеве 29 января — прогноз погоды на сегодня

Девушки гуляют по улице. Фото: Kufer Media

Погода в Киеве и области сегодня, 29 января, будет теплой. Синоптики прогнозируют, что местами температура воздуха составит до +10 °С.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Киеве и области 29 января

По прогнозам синоптиков, в среду на территории Киевщины будет облачно с прояснениями, без осадков. В регионе ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °С. Днем на столбиках термометров будет +5...+10 °С.

В Киеве ночью ожидается +2...+4 °С, а днем станет еще теплее, поскольку температура составит +7...+9 °С.

Прогноз погоды в Киеве и области 29 января

Напомним, что по данным Укргидрометцентра, сегодня, 29 января, погода в Украине будет преимущественно сухой, но в западных областях прогнозируют дожди. В некоторых регионах возможен туман.

Также мы писали, что в Харькове и области сегодня будет солнечная и теплая погода. Здесь дождей не ожидается.