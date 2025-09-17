Збір книг на фестивалі Книжкова Країна на ВДНГ 25-28 вересня — як долучитися

Інфографіка: Будинок Української Книги

БУК — це проєкт покликаний допомогти публічним бібліотекам селищ та сіл поновити книжкові фонди та зміцнити позиції української мови через доступ до якісної сучасної україномовної літератури.

З початку повномасштабної війни з українських бібліотек списали понад 26 мільйонів російськомовних книжок. Це великий крок для відновлення української ідентичності через ліквідацію пропагандистської літератури. На жаль, поки що баланс між "вилучили-додали" втрачено, але ми разом можемо його відновити.

Реклама

Читайте також:

Вперше ініціатива Будинок Української Книги стартує на фестивалі "Книжкова Країна" на ВДНГ з 25 по 28 вересня.

Запрошуємо кожного стати книжковим меценатом і зробити свій вклад у відновлення публічних бібліотек:

Для цього потрібно:

прийти на Книжкову Країну на ВДНГ принести улюблену україномовну книгу з дому або ж купити на фестивалі

вік читачів, тематика книги, українська або світова література — немає значення, головне, щоб книга була видана українською мовою.

знайти Будинок Української Книги та залишити в ньому книжку в дарунок бібліотекам

Соціальний проєкт — Будинок Української Книги (БУК) створений за ініціативи холдингу Live Media HUB (до складу якого входять медіа ТиКиїв та Новини.LIVE) за підтримки Книжкової країни та ВДНГ, у партнерстві з книгарнею Book.ua та простору книг та відпочинку book.ua.space, які надали частину книг для запуску проєкту допомоги бібліотекам.

По завершенню фестивалю організатори розішлють зібрані книги до публічних бібліотек згідно з запитами, а їх вже зібрано близько 300, та відзвітують у своїх соцмережах.

Назва проєкту Будинок Української Книги (скорочено БУК) це образ "будинку", як символу безпечного, рідного місця де ти завжди можеш отримати те, що потребуєш і стати частиною спільноти однодумців. Акцент на "української" — це свідомий вибір читати та мислити українською. Створення простору, який наповнений книгами української та світової літератури, що формують цінності, гідність та культуру критичного мислення. А образ "книги" в назві — це символ опори та відновлення. Адже сьогодні книга — це не лише про знання, а й підтримка та терапія для дітей, військових і загалом українців.

Будинок Української Книги — Читай. Ділись. Відновлюй.