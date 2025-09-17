Видео
Главная Киев БУК собирает книжки для восстановления библиотек

БУК собирает книжки для восстановления библиотек

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 11:11
Сбор книг на фестивале Книжкова Країна на ВДНХ 25-28 сентября — как присоединиться
Инфографика: Будинок Української Книги

БУК — это проект призван помочь публичным библиотекам поселков и сел восстановить книжные фонды и укрепить позиции украинского языка через доступ к качественной современной украиноязычной литературе.

С начала полномасштабной войны из украинских библиотек списали более 26 миллионов русскоязычных книг. Это большой шаг для восстановления украинской идентичности через ликвидацию пропагандистской литературы. К сожалению, пока что баланс между "изъяли-добавили" потерян, но мы вместе можем его восстановить.

Читайте также:

Впервые инициатива Будинок Української Книги стартует на фестивале "Книжкова Країна" на ВДНХ с 25 по 28 сентября.

Приглашаем каждого стать книжным меценатом и сделать свой вклад в восстановление публичных библиотек:

Для этого нужно:

  • прийти на Книжкову Країну на ВДНХ принести любимую украиноязычную книгу из дома или купить на фестивале
  • возраст читателей, тематика книги, украинская или мировая литература — не имеет значения, главное, чтобы книга была издана на украинском языке
  • найти Будинок Української Книги и оставить в нем книгу в подарок библиотекам

Социальный проект — Будинок Української Книги (БУК) создан по инициативе холдинга Live Media HUB (в состав которого входят медиа ТыКиев и Новини.LIVE) при поддержке Книжної країни и ВДНХ, в партнерстве с книжным магазином Book.ua и пространства книг и отдыха book.ua.space, которые предоставили часть книг для запуска проекта помощи библиотекам.

По завершению фестиваля организаторы разошлют собранные книги в публичные библиотеки согласно запросам, а их уже собрано около 300, и отчитаются в своих соцсетях.

Название проекта Будинок Української Книги (сокращенно БУК) это образ "дома", как символа безопасного, родного места где ты всегда можешь получить то, в чем нуждаешься и стать частью сообщества единомышленников. Акцент на "украинском" — это сознательный выбор читать и мыслить на украинском. Создание пространства, которое наполнено книгами украинской и мировой литературы, формирующих ценности, достоинство и культуру критического мышления. А образ "книги" в названии — это символ опоры и восстановления. Ведь сегодня книга — это не только о знаниях, но и поддержка и терапия для детей, военных и вообще украинцев.

Будинок Української Книги — Читай. Делись. Восстанавливай.

Киев книги украинский язык библиотеки ВДНХ
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
