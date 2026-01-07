Київ вимагає від Київметробуду збитків за зрив будівництва метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар. Фото: КМДА

Міська влада Києва вимагає сплати збитків з акціонерного товариства "Київметробуд" за завдану шкоду при порушенні будівництва метро на Виноградар. Йдеться про колишнього підрядника, який у упродовж 2018-2023 роках здійснював роботи на обʼєкті.

Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Збитки за будівництво метро на Виноградар

За підсумками комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, проведеної на замовлення "Київського метрополітену", експерти надали висновок щодо обсягу майнових збитків, яких "Київметробуд" завдало територіальній громаді Києва та самому підприємству.

"Відповідно до висновків зазначеної судової експертизи, документально підтверджено, що акціонерним товариством "Київметробуд" завдано матеріальної шкоди (збитків) територіальній громаді міста Києва, внаслідок невиконання ним у встановлений договором строк будівельних робіт з будівництва дільниці метрополітену на Виноградар у розмірі 2 300 549 029,80 грн", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, КП "Київський метрополітен" має право вимагати сплату неустойки та штрафних санкцій за порушення АТ "Київметробуд" строків завершення робіт і введення об’єкта в експлуатацію на загальну суму 1 366 632 585,87 грн.

Експертиза також передбачає визначення фактичних обсягів виконаних будівельних робіт, адже підрядник на вимогу КП "Київський метрополітен", зокрема й у судовому порядку, так і не надав повного комплекту документів, необхідних для приймання виконаних робіт.

Судове експертне дослідження дозволило встановити загальну вартість робіт виконаних на обʼєкті, які не були оформлені організацією встановленим, відповідно до умов договору, порядком.

У "Київському метрополітені" нагадали, що "Київметробуд" надало підписані акти виконаних робіт лише на суму 44,13 млн грн.

"Від міської влади та Київського метрополітену, з метою забезпечення виконання широкого фронту ведення будівельних робіт та недопущення переривання технологічних процесів при будівництві, було забезпечено всі необхідні умови для реалізації важливого інфраструктурного проєкту — будівництва дільниці метро на Виноградар", — йдеться у повідомленні.

Зокрема було передбачено належне фінансування для придбання необхідних матеріалів, комплектуючих і спеціального обладнання з тривалим циклом виготовлення, а також для забезпечення безперервного виконання робіт одночасно на шести будівельних майданчиках.

"Замовник будівництва КП "Київський метрополітен" здійснило всі необхідні заходи, зокрема, виконувало технічний нагляд та контроль за проведенням робіт і виконанням умов договору. Водночас АТ "Київметробуд" не виконало взятих на себе договірних зобов’язань перед мешканцями столиці та міською владою, що призвело до зриву термінів реалізації проєкту будівництва метро на Виноградар", — йдеться у повідомленні.

Отриманий експертний висновок планують використати в межах судового розгляду за позовом КП "Київський метрополітен" до АТ "Київметробуд" для захисту майнових інтересів підприємства та територіальної громади Києва, а також з метою відшкодування матеріальних збитків.

Що передувало

У 2023 році на підставі Постанови Північного апеляційного господарського суду від 9 листопада 2023 року, КП "Київський метрополітен" відмовилось від договору з АТ "Київметробуд" через надто повільне виконання будівельних робіт, що унеможливлює їх завершення в строк визначений умовами договору.

Крім того, у 2024 році за зверненням КП "Київський метрополітен" Господарський суд відкрив провадження за позовами до АТ "Київметробуд" щодо стягнення частини невикористаного авансу та застосування штрафних санкцій.

Паралельно у 2024 році, з метою завершення проєкту та за підсумками проведеної закупівлі, було обрано нового підрядника, який відновив будівництво дільниці метро на Виноградар. Новому підряднику передано всю необхідну проєкту документацію та шість будівельних майданчиків.

Допис КП "Київський метрополітен". Фото: скриншот

Допис КП "Київський метрополітен". Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, чому деяких українців можуть не пропустити в метро цього року.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в 2026 році може відкритися станція метро "Мостицька".