Строительство метро на Виноградарь — Киев требует уплаты убытков

Строительство метро на Виноградарь — Киев требует уплаты убытков

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 07:39
Киев требует от Киевметростроя убытки за срыв строительства метро на Виноградарь
Строительство метро на Виноградарь. Фото: КГГА

Городские власти Киева требуют уплаты убытков с акционерного общества "Киевметрострой" за причиненный ущерб при нарушении строительства метро на Виноградарь. Речь идет о бывшем подрядчике, который в течение 2018-2023 годов осуществлял работы на объекте.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Читайте также:

Убытки за строительство метро на Виноградарь

По итогам комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизы, проведенной по заказу "Киевского метрополитена", эксперты предоставили заключение относительно объема имущественного ущерба, который "Киевметрострой" нанес территориальной громаде Киева и самому предприятию.

"Согласно выводам указанной судебной экспертизы, документально подтверждено, что акционерным обществом "Киевметрострой" нанесен материальный ущерб (убытки) территориальной громаде города Киева, в результате невыполнения им в установленный договором срок строительных работ по строительству участка метрополитена на Виноградарь в размере 2 300 549 029,80 грн", — говорится в сообщении.

Кроме этого, КП "Киевский метрополитен" имеет право требовать уплату неустойки и штрафных санкций за нарушение АО "Киевметрострой" сроков завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию на общую сумму 1 366 632 585,87 грн.

Экспертиза также предусматривает определение фактических объемов выполненных строительных работ, ведь подрядчик по требованию КП "Киевский метрополитен", в том числе и в судебном порядке, так и не предоставил полного комплекта документов, необходимых для приемки выполненных работ.

Судебное экспертное исследование позволило установить общую стоимость работ выполненных на объекте, которые не были оформлены организацией установленным, согласно условиям договора, порядком.

В "Киевском метрополитене" напомнили, что "Киевметрострой" предоставило подписанные акты выполненных работ только на сумму 44,13 млн грн.

"От городской власти и Киевского метрополитена, с целью обеспечения выполнения широкого фронта ведения строительных работ и недопущения прерывания технологических процессов при строительстве, были обеспечены все необходимые условия для реализации важного инфраструктурного проекта — строительства участка метро на Виноградарь", — говорится в сообщении.

В частности было предусмотрено надлежащее финансирование для приобретения необходимых материалов, комплектующих и специального оборудования с длительным циклом изготовления, а также для обеспечения непрерывного выполнения работ одновременно на шести строительных площадках.

"Заказчик строительства КП "Киевский метрополитен" осуществило все необходимые меры, в частности, выполняло технический надзор и контроль за проведением работ и выполнением условий договора. В то же время АО "Киевметрострой" не выполнило взятых на себя договорных обязательств перед жителями столицы и городскими властями, что привело к срыву сроков реализации проекта строительства метро на Виноградарь", — говорится в сообщении.

Полученное экспертное заключение планируют использовать в рамках судебного разбирательства по иску КП "Киевский метрополитен" к АО "Киевметрострой" для защиты имущественных интересов предприятия и территориальной громады Киева, а также с целью возмещения материального ущерба.

Что предшествовало

В 2023 году на основании Постановления Северного апелляционного хозяйственного суда от 9 ноября 2023 года, КП "Киевский метрополитен" отказалось от договора с АО "Киевметрострой" из-за слишком медленного выполнения строительных работ, что делает невозможным их завершение в срок определенный условиями договора.

Кроме того, в 2024 году по обращению КП "Киевский метрополитен" Хозяйственный суд открыл производство по искам к АО "Киевметрострой" о взыскании части неиспользованного аванса и применения штрафных санкций.

Параллельно в 2024 году, с целью завершения проекта и по итогам проведенной закупки, был избран новый подрядчик, который возобновил строительство участка метро на Виноградарь. Новому подрядчику передана вся необходимая проекту документация и шесть строительных площадок.

Пост КП "Киевский метрополитен". Фото: скриншот
Пост КП "Киевский метрополитен". Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, почему некоторых украинцев могут не пропустить в метро в этом году.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в 2026 году может открыться станция метро "Мостицкая".

Киев метро строительство метрополитен станции метро
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
