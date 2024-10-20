Прогноз погоди в Києві на завтра 21 жовтня від Укргідрометцентру

Час для прогулянок — прогноз погоди у Києві на завтра
20 жовтня 2024 18:48
Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода у Києві та області завтра, 21 жовтня, очікується з невеликою хмарністю. Синоптики зазначають, що опадів не передбачається.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -2...+3 °С, вдень +11...+16 °С.
- у Києві вночі +1...+3 °С, вдень +12...+14 °С.
Нагадаємо, погода у Харкові 21 жовтня очікується без опадів. Вдень температура повітря підвищиться до +16 °С.
Також в Укргідрометцентрі зазначили, що вночі будуть морози, а місцями слід чекати на невеликі дощі.
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