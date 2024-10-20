Прогноз погоды в Киеве на завтра 21 октября от Укргидрометцентра

Время для прогулок — прогноз погоды в Киеве на завтра
20 октября 2024 18:48
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Погода в Киеве и области завтра, 21 октября, ожидается с небольшой облачностью. Синоптики отмечают, что осадков не предвидится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Киеве на 21 октября
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -2...+3 °С, днем +11...+16 °С.
- в Киеве ночью +1...+3 °С, днем +12...+14 °С.
Напомним, погода в Харькове 21 октября ожидается без осадков. Днем температура воздуха повысится до +16 °С.
Также в Укргидрометцентре отметили, что ночью будут морозы, а местами следует ожидать небольших дождей.
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