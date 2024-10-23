Прогноз погоди на 24 жовтня в Київській області

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області у четвер, 24 жовтня, очікується прохолодною. Стовпчики термометрів піднімуться максимум до +14 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Telegram.

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Погода в Києві 24 жовтня

24 жовтня Київщина зустріне мешканців спокійним днем із мінливою хмарністю. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається. На більшій частині регіону пануватиме північно-західний вітер, швидкість якого коливатиметься в межах 5-10 м/с.

Температура повітря вночі варіюватиметься від +1 °C до +6 °C, а вдень очікується потепління до +9…+14 °C. У столиці ситуація буде дещо теплішою: вночі стовпчики термометрів триматимуться на рівні +4…+6 °C, а вдень прогнозують +11…+13 °C.



Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

За даними синоптика Кібальчича, у четвер, 24 жовтня, збережеться суха погода, лише в Карпатах та Прикарпатті вночі можливі невеликі дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься +3…+8 °С, вдень +11…+16 °С. На півдні показники піднімуться до +18 °С.

Нагадаємо, погода у Харкові 24 жовтня вдень буде теплою та сухою. Очікується помірний вітер.

В Одесі 24 жовтня навпаки стане прохолодніше. Температура повітря знизиться у середньому на 2-3 градуси. Проте опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують.