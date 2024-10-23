Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Время для прогулок — прогноз погоды в Киеве на завтра arrow

Время для прогулок — прогноз погоды в Киеве на завтра

23 октября 2024 21:07
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Прогноз погоды на 24 октября в Киевской области.
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Погода в Киеве и области в четверг, 24 октября, ожидается холодной. Столбики термометров поднимутся максимум до +14 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Telegram.

Читайте также:

Погода в Киеве 24 октября

24 октября Киевщина встретит жителей спокойным днем с переменной облачностью. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. На большей части региона будет северо-западный ветер, скорость которого будет колебаться в пределах 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +1 до +6 °C, а днем ожидается потепление до +9…+14 °C. В столице ситуация будет несколько теплее: ночью столбики термометров будут держаться на уровне +4…+6 °C, а днем прогнозируют +11…+13 °C.

Прогноз погоды в Украине на 24 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 24 октября. Фото: Укргидрометцентр

По данным синоптика Кибальчича, в четверг, 24 октября, сохранится сухая погода, только в Карпатах и Прикарпатье ночью возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться +3...+8°С, днем +11...+16°С. На юге показатели поднимутся до +18 °С.

Напомним, погода в Харькове 24 октября днем будет теплой и сухой. Ожидается умеренный ветер.

В Одессе 24 октября наоборот станет прохладнее. Температура воздуха снизится в среднем на 2-3 градуса. Однако осадков или сильного ветра синоптики не прогнозируют.

погода в Украине Киев погода Киевская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:46 Мужчинам с разрешением могут отказать в выезде из Украины — в чем причина

Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

21:22 Подоляк ответил, как международные партнеры реагируют на скандал с МСЭК

21:13 Призывал присоединить Украину к России — как суд Полтавы наказал пенсионера

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

21:07 Время для прогулок — прогноз погоды в Киеве на завтра

21:02 Военный на контракте — могут ли его переводить из одной в/ч в другую

20:40 США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского

20:37 Нападение на оборонное предприятие в Турции — детали теракта

20:31 Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра

21:46 Мужчинам с разрешением могут отказать в выезде из Украины — в чем причина

21:22 Подоляк ответил, как международные партнеры реагируют на скандал с МСЭК

21:13 Призывал присоединить Украину к России — как суд Полтавы наказал пенсионера

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

21:07 Время для прогулок — прогноз погоды в Киеве на завтра

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

21:02 Военный на контракте — могут ли его переводить из одной в/ч в другую

20:40 США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского

20:37 Нападение на оборонное предприятие в Турции — детали теракта

20:31 Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра

20:00 Перевод военного в другой вид ВСУ — возможно ли это

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают