Прогноз погоды на 24 октября в Киевской области.

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области в четверг, 24 октября, ожидается холодной. Столбики термометров поднимутся максимум до +14 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Telegram.

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Погода в Киеве 24 октября

24 октября Киевщина встретит жителей спокойным днем с переменной облачностью. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. На большей части региона будет северо-западный ветер, скорость которого будет колебаться в пределах 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +1 до +6 °C, а днем ожидается потепление до +9…+14 °C. В столице ситуация будет несколько теплее: ночью столбики термометров будут держаться на уровне +4…+6 °C, а днем прогнозируют +11…+13 °C.



Прогноз погоды в Украине на 24 октября. Фото: Укргидрометцентр

По данным синоптика Кибальчича, в четверг, 24 октября, сохранится сухая погода, только в Карпатах и Прикарпатье ночью возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться +3...+8°С, днем +11...+16°С. На юге показатели поднимутся до +18 °С.

Напомним, погода в Харькове 24 октября днем будет теплой и сухой. Ожидается умеренный ветер.

В Одессе 24 октября наоборот станет прохладнее. Температура воздуха снизится в среднем на 2-3 градуса. Однако осадков или сильного ветра синоптики не прогнозируют.