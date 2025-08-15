Відео
Час для прогулянок — прогноз погоди в Києві на завтра

Дата публікації: 15 серпня 2025 12:03
Прогноз погоди в Києві та області на завтра, 16 серпня
Люди на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 16 серпня, очікується сонячною. Опади малоймовірні, а температура повітря підвищиться до +27 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Києві та області 16 серпня

Діденко розповіла, що опади в Києві 16 та 17 серпня малоймовірні. Температура повітря очікується в межах +25...+27 °C. 

Прогноз погоди в Україні на 16 серпня
Погода в Україні 16 серпня. Фото: Meteopost

За даними Meteoprog, вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 1-3 метри на секунди. Температура повітря здаватиметься вищою, ніж є насправді.

Нагадаємо, 16 та 17 серпня в Україні очікується тепла та сонячна погода. Місцями температура повітря підвищиться +32 °C.

А 15 серпня магнітних бур не очікується на Землі. Однак було зафіксовано 14 спалахів класу С.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
