Прогноз погоди в Києві та області на завтра, 16 серпня

Час для прогулянок — прогноз погоди в Києві на завтра
Дата публікації: 15 серпня 2025 12:03
Люди на прогулянці. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві та області завтра, 16 серпня, очікується сонячною. Опади малоймовірні, а температура повітря підвищиться до +27 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Києві та області 16 серпня
Діденко розповіла, що опади в Києві 16 та 17 серпня малоймовірні. Температура повітря очікується в межах +25...+27 °C.
За даними Meteoprog, вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 1-3 метри на секунди. Температура повітря здаватиметься вищою, ніж є насправді.
Нагадаємо, 16 та 17 серпня в Україні очікується тепла та сонячна погода. Місцями температура повітря підвищиться +32 °C.
А 15 серпня магнітних бур не очікується на Землі. Однак було зафіксовано 14 спалахів класу С.
