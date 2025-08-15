Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 16 августа

Время для прогулок — прогноз погоды в Киеве на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 16 августа, ожидается солнечной. Осадки маловероятны, а температура воздуха повысится до +27 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Киеве и области 16 августа
Диденко рассказала, что осадки в Киеве 16 и 17 августа маловероятны. Температура воздуха ожидается в пределах +25...+27 °C.
По данным Meteoprog, ветер будет переменных направлений со скоростью 1-3 метра в секунду. Температура воздуха будет казаться выше, чем есть на самом деле.
Напомним, 16 и 17 августа в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Местами температура воздуха повысится +32 °C.
А 15 августа магнитных бурь не ожидается на Земле. Однако было зафиксировано 14 вспышек класса С.
