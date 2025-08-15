Видео
Главная Киев Время для прогулок — прогноз погоды в Киеве на завтра

Время для прогулок — прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:03
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 16 августа
Люди на прогулке. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 16 августа, ожидается солнечной. Осадки маловероятны, а температура воздуха повысится до +27 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Киеве и области 16 августа

Диденко рассказала, что осадки в Киеве 16 и 17 августа маловероятны. Температура воздуха ожидается в пределах +25...+27 °C.

Прогноз погоди в Україні на 16 серпня
Погода в Украине 16 августа. Фото: Meteopost

По данным Meteoprog, ветер будет переменных направлений со скоростью 1-3 метра в секунду. Температура воздуха будет казаться выше, чем есть на самом деле.

Напомним, 16 и 17 августа в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Местами температура воздуха повысится +32 °C.

А 15 августа магнитных бурь не ожидается на Земле. Однако было зафиксировано 14 вспышек класса С.

погода Киев Укргидрометцентр Киевская область синоптик прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
