Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 16 августа

Погода в Киеве и области завтра, 16 августа, ожидается солнечной. Осадки маловероятны, а температура воздуха повысится до +27 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве и области 16 августа

Диденко рассказала, что осадки в Киеве 16 и 17 августа маловероятны. Температура воздуха ожидается в пределах +25...+27 °C.

По данным Meteoprog, ветер будет переменных направлений со скоростью 1-3 метра в секунду. Температура воздуха будет казаться выше, чем есть на самом деле.

Напомним, 16 и 17 августа в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Местами температура воздуха повысится +32 °C.

А 15 августа магнитных бурь не ожидается на Земле. Однако было зафиксировано 14 вспышек класса С.