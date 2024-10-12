Прогноз погоди у Києві на 13 жовтня 2024 року.

Час пошуршати осіннім листям — прогноз погоди у Києві на завтра
Погода у столиці України, в місті Києві, 13 жовтня обіцяє бути перемінною. Синоптики стверджують, що буде хмарно з проясненнями, місцями зриватиметься невеликий дощ. Температура повітря вдень прогріється до +15 °С.
Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.
Погода у Києві 13 жовтня
"Прогноз погоди на 13 жовтня по Київщині. Хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Температура по області вночі 3-8 °С, вдень 10-15 °С; у Києві вночі 6-8 °С, вдень близько 12-14 °С", — йдеться в повідомленні.
Також синоптики попередили мешканців Київської області про небезпечні метеорологічні явища.
Ранее мы сообщали, что в Украине 13 октября погода иногда будет достаточно прохладной, местами сильные заморозки. В нескольких областях пройдут дожди.
Напомним, зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания, и следует быть готовыми к разным погодным условиям.
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