Прогноз погоды в Киеве на 13 октября 2024 года.

Пора пошуршать осенними листьями — прогноз погоды в Киеве на завтра
Погода в столице Украины, в городе Киеве, 13 октября обещает быть переменной. Синоптики утверждают, что будет облачно с прояснениями, местами начнет срываться небольшой дождь. Температура воздуха днем прогреется до +15 °С.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Погода в Киеве 13 октября
"Прогноз погоды на 13 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8 °С, днем 10-15 °С; в Киеве ночью 6-8 °С, днем около 12-14 °С", — говорится в сообщении.
Также синоптики предупредили жителей Киевской области об опасных метеорологических явлениях.
Ранее мы сообщали, что в Украине 13 октября погода иногда будет достаточно прохладной, местами сильные заморозки. В нескольких областях пройдут дожди.
Напомним, зима в этом году будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания, следует быть готовыми к разным погодным условиям.
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