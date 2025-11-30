Київ відновлює електропостачання після масованої атаки РФ

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Києві після масованої ракетно-дронової атаки російських військ енергетикам вдалося повернути світло значній кількості споживачів, попри значні пошкодження мереж. Водночас частина районів столиці все ще залишається без електропостачання, і аварійні бригади працюють над завершенням відновлення.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у неділю, 30 листопада.

Реклама

Читайте також:

Відновлення електропостачання в Києві

У столиці після вчорашньої атаки російських військ електропостачання вже повернули 550 тисячам родин, але в окремих районах ремонтні роботи продовжуються. Частина мешканців Голосіївського та Солом’янського районів станом на ранок все ще залишається без світла через пошкодження мереж. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб завершити усі необхідні ремонти протягом дня.

Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

"Аварійно-відновлювальні роботи мають завершитись до 14:00. Світло тримається", — йдеться в повідомленні.

Фахівці продовжують усувати наслідки обстрілів, щоб повністю відновити електропостачання в усіх постраждалих районах столиці. За прогнозами енергетиків, ситуація повинна стабілізуватися до другої половини дня. Мережі залишаються в контрольованому стані, а постачання електроенергії — стабільним.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 листопада, в Одесі тривають масштабні ремонтні роботи, в місті паралельно діють графіки погодинних відключень.

Раніше ми також інформували, що народна депутатка Інна Совсун заявила: зі зниженням температури тривалість обмежень електроенергії в Україні зростатиме, і саме похолодання може стати причиною ще довших відключень.