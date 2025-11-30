Видео
Главная Киев Часть Киева до сих пор без света — продолжается восстановление

Часть Киева до сих пор без света — продолжается восстановление

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 11:52
Киев восстанавливает электроснабжение после массированной атаки РФ
Ликвидация последствий обстрела. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Киеве после массированной ракетно-дроновой атаки российских войск энергетикам удалось вернуть свет значительному количеству потребителей, несмотря на значительные повреждения сетей. В то же время часть районов столицы все еще остается без электроснабжения, и аварийные бригады работают над завершением восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в воскресенье, 30 ноября.

Читайте также:

Восстановление электроснабжения в Киеве

В столице после вчерашней атаки российских войск электроснабжение уже вернули 550 тысячам семей, но в отдельных районах ремонтные работы продолжаются. Часть жителей Голосеевского и Соломенского районов по состоянию на утро все еще остается без света из-за повреждения сетей. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы завершить все необходимые ремонты в течение дня.

Частина Києва досі без світла — триває відновлення - фото 1
Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

"Аварийно-восстановительные работы должны завершиться до 14:00. Свет держится", — говорится в сообщении.

Специалисты продолжают устранять последствия обстрелов, чтобы полностью восстановить электроснабжение во всех пострадавших районах столицы. По прогнозам энергетиков, ситуация должна стабилизироваться ко второй половине дня. Сети остаются в контролируемом состоянии, а поставки электроэнергии — стабильным.

Напомним, что сегодня, 30 ноября, в Одессе продолжаются масштабные ремонтные работы, в городе параллельно действуют графики почасовых отключений.

Ранее мы также информировали, что народный депутат Инна Совсун заявила: со снижением температуры продолжительность ограничений электроэнергии в Украине будет расти, и само похолодание может стать причиной еще более долгих отключений.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
