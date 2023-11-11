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Частина Києва на декілька днів залишиться без тепла і гарячої води

11 листопада 2023 11:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Частина Києва на декілька днів залишиться без тепла і гарячої води
Рука торкається батареї. Фото: Пресслужба Харківської міськради
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У КМДА повідомили про відсутність постачання опалення та гарячої води у деяких районах столиці. Це пов'язано з технічними роботами Київтеплоенерго на теплоджерелі.

Про це повідомляє КМДА.

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Відсутність опалення до 13 листопада

Сьогодні, 11 листопада, працівники Київтеплоенерго розпочали ремонтні роботи на теплоджерелі, що забезпечує теплом частину Печерського, Голосіївського, Солом’янського та Дніпровського районів.

За даними КМДА, ремонтні роботи триватимуть до 06:00 13 листопада. Зазначається про відсутність теплопостачання та гарячої води на період технічних робіт.

"Роботи проводять позапланово, щоб підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону. Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг", — додали у КМДА

Повідомлення про ремонтні роботи на теплоджерелі
Повідомлення про ремонтні роботи на теплоджерелі. Фото: скриншот допису КМДА

Нагадаємо, МВС України звернулося до громадян з рекомендаціями щодо підготовки до можливих перебоїв у подачі електроенергії, які можуть бути спричинені обстрілами противника щодо української енергетичної інфраструктури в холодну пору року. Взимку Росія може значно активізувати обстріли, через що багато українців можуть залишитися без світла та опалення.

Старт опалювального сезону в Одесі відбудеться вже в понеділок, 13 листопада. У першу чергу підключать дитячі садочки, школи та лікарні.

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