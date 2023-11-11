Часть Киева на несколько дней останется без тепла и горячей воды
В КГГА сообщили об отсутствии отопления и горячей воды в некоторых районах столицы. Это связано с техническими работами Киевтеплоэнерго на теплоисточнике.
Об этом сообщает КГГА.
Отсутствие отопления до 13 ноября
Сегодня, 11 ноября, работники Киевтеплоэнерго приступили к ремонтным работам на теплоисточниках, которые обеспечивают теплом часть Печерского, Голосеевского, Соломенского и Днепровского районов.
По данным КГГА, ремонтные работы продлятся до 06:00 13 ноября. Отмечается отсутствие теплоснабжения и горячей воды на период технических работ.
"Работы проводят внепланово, чтобы повысить надежность теплоснабжения во время прохождения отопительного сезона. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы оперативно возобновить поставки услуг", — добавили в КГГА.
Напомним, МВД Украины обратилось к гражданам с рекомендациями по подготовке к возможным перебоям в подаче электроэнергии, которые могут быть вызваны обстрелами врага относительно украинской энергетической инфраструктуры в холодное время года. Зимой Россия может значительно активизировать обстрелы, из-за чего многие украинцы могут остаться без света и отопления.
Старт отопительного сезона в Одессе состоится уже в понедельник, 13 ноября. В первую очередь будут подключены детские сады, школы и больницы.
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