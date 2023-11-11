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Часть Киева на несколько дней останется без тепла и горячей воды

11 ноября 2023 11:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Часть Киева на несколько дней останется без тепла и горячей воды
Рука касается батареи. Фото: Прессслужба Харьковского горсовета
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В КГГА сообщили об отсутствии отопления и горячей воды в некоторых районах столицы. Это связано с техническими работами Киевтеплоэнерго на теплоисточнике.

Об этом сообщает КГГА.

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Отсутствие отопления до 13 ноября

Сегодня, 11 ноября, работники Киевтеплоэнерго приступили к ремонтным работам на теплоисточниках, которые обеспечивают теплом часть Печерского, Голосеевского, Соломенского и Днепровского районов.

По данным КГГА, ремонтные работы продлятся до 06:00 13 ноября. Отмечается отсутствие теплоснабжения и горячей воды на период технических работ.

"Работы проводят внепланово, чтобы повысить надежность теплоснабжения во время прохождения отопительного сезона. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы оперативно возобновить поставки услуг", — добавили в КГГА.

Сообщения о ремонтных работах на теплоисточнике
Сообщения о ремонтных работах на теплоисточнике. Фото: скриншот поста КГГА

Напомним, МВД Украины обратилось к гражданам с рекомендациями по подготовке к возможным перебоям в подаче электроэнергии, которые могут быть вызваны обстрелами врага относительно украинской энергетической инфраструктуры в холодное время года. Зимой Россия может значительно активизировать обстрелы, из-за чего многие украинцы могут остаться без света и отопления.

Старт отопительного сезона в Одессе состоится уже в понедельник, 13 ноября. В первую очередь будут подключены детские сады, школы и больницы.

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