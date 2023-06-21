Частина Києва залишилася без світла, — ДТЕК

Лампочки в руках. Фото: google

У середу, 21 червня, частина Києва залишилася без світла. Зокрема, електроенергія відсутня у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському та Подільському районах.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Згідно з наданими даними, сталося аварійне відключення світла за розпорядженням "Укренерго".

"Відключення застосували через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні на тлі підвищення тарифів на електричну енергію для населення та бізнесу піднімуться ціни у магазинах. Неминуче подорожчання чекає на ті продукти та товари, на виробництво яких витрачається багато електроенергії.

З червня 2023 року у країні діє оновлений тариф для населення. Ціну підвищили з 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год до єдиного тарифу в 2,64 грн/кВт-год.