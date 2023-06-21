Часть Киева осталась без света, — ДТЭК

Лампочка в руках. Фото: google

В среду, 21 июня, часть Киева осталась без света. В частности, электроэнергия отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Подольском районах.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Отключение света в Киеве

Согласно предоставленным данным, произошло аварийное отключение света по распоряжению “Укрэнерго”.

"Отключение применили из-за системной аварии в энергосистеме. О времени возобновления электроснабжения будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине на фоне повышения тарифов на электрическую энергию для населения и бизнеса поднимутся цены в магазинах. Неизбежное подорожание ожидает те продукты и товары, на производство которых уходит много электроэнергии.

С июня 2023 года в стране действует обновленный тариф для населения. Цену повысили с 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч до единого тарифа в 2,64 грн/кВт-ч.