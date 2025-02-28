Прогноз погоди на 1 березня 2025 року в Києві та Київській області

Мороз на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та Київській області у суботу, 1 березня, буде хмарною та з мокрим снігом. Крім того, регіон накриє сильний вітер, а вночі ще будуть морози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Якою буде погода у Києві та області 1 березня

Синоптики розповіли, що в суботу у Києві та області очікується невеликий мокрий сніг. Також на дорогах місцями можлива ожеледиця, водіїв та пішоходів закликають бути обачними. Вітер у столиці 1 березня буде південним і сягне поривів 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі стовпчики термометрів коливатимуться від +2 °C до -3 °C, а вдень 0...+4 °C тепла;

у Києві вночі очікується 0...-2 °C, а вдень 0...+2 °C.

Скриншот допису гідрометцетру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на початку березня Україну накриє атмосферний фронт, який принесе дощову та сніжну погоду. На вихідні опади охоплять більшість регіонів.

Крім того, вона пояснила як зміниться погода в Україні 28 лютого через вплив циклону Reiner.