Прогноз погоды на 1 марта 2025 года в Киеве и Киевской области

Мороз на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и Киевской области в субботу, 1 марта, будет облачной и с мокрым снегом. Кроме того, регион накроет сильный ветер, а ночью еще будут морозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Синоптики рассказали, что в субботу в Киеве и области ожидается небольшой мокрый снег. Также на дорогах местами возможна гололедица, водителей и пешеходов призывают быть осмотрительными. Ветер в столице 1 марта будет южным и достигнет порывов 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью столбики термометров будут колебаться от +2 °C до -3 °C, а днем 0...+4 °C тепла;

в Киеве ночью ожидается 0...-2 °C, а днем 0...+2 °C.

Скриншот сообщения гидрометцетра

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что в начале марта Украину накроет атмосферный фронт, который принесет дождливую и снежную погоду. На выходные осадки охватят большинство регионов.

Кроме того, она объяснила как изменится погода в Украине 28 февраля из-за влияния циклона Reiner.