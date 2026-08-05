Вісім людей загинули на станції Квітнева у Броварському районі

Місце удару по залізниці. Фото: Дарина Полішевська/hromadske

Під масований удар росіян потрапила залізнична платформа "Квітнева" у Броварському районі Київщини. Там загинуло 8 людей, але ця цифра може ще збільшитися. Водночас ДСНС та медики продовжують гасити пожежі та надавати допомогу десяткам поранених громадян.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяви голови Броварської РДА Віталія Бігуна та керівниці пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторії Рубан.

Трагедія на станції "Квітнева"

Повітряна атака загарбників забрала життя пасажирів, які чекали свій потяг на платформі.

"Трохи затримався потяг і люди не встигли на свій останній потяг.. Зараз відомо про 8 загиблих, ще три людини під питанням, і 12 людей у лікарнях, де їм надається вся необхідна допомога", — наголосив Віталій Бігун.

Загалом у Броварському районі від ворожих прильотів постраждали ще п'ять різних локацій, де під удари потрапили великі цивільні логістичні компанії.

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Складнощі гасіння пожеж після обстрілу

Співробітники ДСНС після нічної атаки зіткнулися з безпрецедентними масштабами займань складських приміщень. Для приборкання великого вогню відомству довелося терміново мобілізувати додаткові ресурси та спецтехніку з багатьох інших регіонів країни.

"Складність гасіння полягає в тому, що площа загорянь дуже велика. Задіяна техніка не тільки з Київщини, а й з усіх куточків України. Наразі для ліквідації пожежі в Броварському районі працювала авіація ДСНС", — повідомила у ефірі Ранок.LIVE речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторії Рубан.

Вона додала, що станом на зараз всі осередки займань рятувальникам вже вдалося повністю локалізувати.

Як писали Новини.LIVE раніше, масштабний нічний обстріл столичного регіону балістичними ракетами та великою кількістю реактивних дронів призвів до великих руйнувань. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що загальна кількість постраждалих по Києву та області досягла 44 людей, а 17 мирних громадян загинули.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через відсутність ракет-перехоплювачів ППО не збили жодної балістичної ракети, що летіли на Київщину. Під удари російських окупантів потрапила велика кількість суто цивільних комерційних об'єктів, потужності відомої пивоварної компанії, склади будівельних матеріалів та об'єкти компанії "Епіцентр" у Києві та Калинівці, які не мають жодного стосунку до армії.