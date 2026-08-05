Епіцентр запускає виробництво за кордоном через руйнування в Україні

Пожежа в гіпермаркеті "Епіцентр" 5 серпня. Фото: пресслужба компанії

Масована ракетна атака російських військ в ніч проти 5 серпня, зруйнувала ключові логістичні та виробничі потужності компанії "Епіцентр" у Києві та Калинівці. Через прямі влучання загинув один працівник, ще троє перебувають у лікарні. Компанія заявила про зупинку виробництва керамічної плитки та кардинальні зміни в роботі.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на заяву компанії.

"Епіцентр" втратив один з найбільших цехів кераміки в Європі через атаку Росії

В компанії заявили, що для повної відбудови знищених об'єктів знадобиться щонайменше півтора-два роки. Аби уникнути дефіциту товарів на ринку та виконати контракти перед партнерами, керівництво терміново переносить виготовлення керамічної плитки на два свої закордонні підприємства. Одночасно стартувала підготовка до запуску ще одного виробничого майданчика на території України.

Такі екстрені рішення стали наслідком масованого нічного обстрілу, який одночасно вразив ключові інфраструктурні вузли компанії. Найважчих втрат зазнав логістично-виробничий комплекс, розташований у Калинівці. Ворожа ракета вдарила прямо по території заводу "Epicentr Ceramic Corporation". Вибух був настільки потужним, що повністю розтрощив усі печі, тож подальша робота одного з найбільших виробництв керамічної плитки в країні стала фізично неможливою.

Пожежа в цеху кераміки. Фото: Епіцентр

Поруч із заводом ракети знищили два великі складські комплекси. На парковці біля логістичного центру вогонь знищив 20 приватних автомобілів персоналу, які вигоріли дотла. Також під час цієї жорстокої атаки на підприємстві в Калинівці загинув молодий співробітник "Епіцентру". Ще трьох його колег із різними пораненнями доставили до лікарні.

Читайте також:

Наслідки ракетного удару по гіпермаркету. Фото: Епіцентр

Синхронно з ударом по Київщині ворог атакував столицю. На вулиці Віскозній у Києві повністю згорів один із найважливіших логістичних центрів компанії. Інфраструктура, на розбудову якої пішли десятиліття, була перетворена на згарище за лічені хвилини.

В компанії повідомили, що точні фінансові масштаби збитків наразі підрахувати неможливо.

"Масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити. Але сьогодні йдеться не лише про втрати компанії. Це цілеспрямований удар по українському виробництву, логістиці, робочих місцях і здатності країни відновлюватися. Ми висловлюємо щирі співчуття всім родинам, які сьогодні втратили своїх близьких. Розділяємо біль кожного, хто постраждав від цієї жорстокої атаки", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, російські війська систематично атакують об'єкти інфраструктури для виробництва та збереження продовольчих товарів, які не займаються військовим виробництвом. Так нещодавно унаслідок російської атаки, 4 серпня, було знищено складський комплекс компанії "Ласунка", одного з найбільших українських виробників морозива, через що внаслідок пожежі втрачено всю готову до відправлення в магазини країною продукцію.

Крім того, у ніч проти 2 серпня російські війська вдруге за добу атакували найбільший склад маркетплейса Rozetka у Броварах, куди влучили ще два безпілотники Shahed, проте, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На початку літа, 5 червня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Київської області, поціливши в адміністративну будівлю молокозаводу: за інформацією рятувальників, внаслідок влучання загинуло четверо людей.