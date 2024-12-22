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Через атаку на Київщині пошкоджені багатоповерхівки — фото

22 грудня 2024 11:51
Ольга Антоновська - редактор
Наслідки атаки 22 грудня — на Київщині пошкоджені будинки
Поліцейський на місці падіння уламків БпЛА. Фото: Нацполіція
Ольга Антоновська - редактор

Окупанти знову атакували Україну безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БпЛА на Київщині пошкоджено дві багатоповерхівки.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook у неділю, 22 грудня.

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Як зазначили у поліції, два будинки на Київщині пошкоджено внаслідок падіння уламків БпЛА. Наразі поліцейські фіксують результати атаки.

"В одному з будинків уламки впали на дах, спричинивши пожежу в ліфтовій шахті. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає. В іншій будівлі пошкоджено вікна та автомобіль", — зазначили у поліції.

Обстріл Київщини 22 грудня
Повідомлення про наслідки атаки. Фото: скриншот

На місця подій виїхали слідчо-оперативні групи та наряди груп реагування патрульної поліції Броварщини, а також вибухотехніки. Поліцейські надали допомогу мешканцям та задокументували черговий злочин держави-агресора.

Обстріл Київщини 22 грудня
Наслідки падіння уламків безпілотника. Фото: скриншот
Обстріл Київщини 22 грудня
Через уламки БпЛА загорівся дах багатоповерхівки. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, росіяни в ніч на 22 грудня атакували Україну 103 безпілотниками. Сили ППО змогли збити 52 ворожих БпЛА.

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на деяких ділянках фронту, однак безуспішно. За минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень.

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