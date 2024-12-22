Последствия атаки 22 декабря — на Киевщине повреждены дома

Полицейский на месте падения обломков БпЛА. Фото: Нацполиция

Оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками. В результате падения обломков БпЛА в Киевской области повреждены две многоэтажки.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook в воскресенье, 22 декабря.

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Как отметили в полиции, два дома в Киевской области повреждены в результате падения обломков БпЛА. Полицейские фиксируют результаты атаки.

"В одном из домов обломки упали на крышу, повлекши пожар в лифтовой шахте. Огонь оперативно ликвидировали спасатели, пострадавших нет. В другом здании повреждены окна и автомобиль", — отметили в полиции.

Сообщения о последствиях атаки. Фото: скриншот

На места происшествия выехали следственно-оперативные группы и наряды групп реагирования патрульной полиции Броварщины, а также взрывотехники. Полицейские оказали помощь и задокументировали очередное преступление государства-агрессора.

Последствия падения обломков беспилотника. Фото: скриншот

Из-за обломков БпЛА загорелась крыша многоэтажки. Фото: Нацполиция

Напомним, россияне в ночь на 22 декабря атаковали Украину 103 беспилотниками. Силы ПВО смогли сбить 52 вражеских БпЛА.

Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на некоторых участках фронта, но безуспешно. За минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений.