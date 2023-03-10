До Києва повертаються стабілізаційні відключення електроенергії

Енергетики ліквідовують наслідки обстрілів рф

Сьогодні, 10 березня у частині Києва будуть застосовані відключення електроенергії. Такі дії потрібні для стабілізації енергосистеми після вчорашніх атак росії.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ДТЕК.

Де очікувати відключень світла

Так, за даними ДТЕК, стабілізаційні вимкнення будуть у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів Києва.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", — йдеться в повідомленні.

Ознайомитися із часом відключень можна на офіційному сайті компанії. Раніше ж в Укренерго повідомляли, що сьогодні графіки відключень будуть застосовані у Житомирі та Харкові. Все через чергову ракетну атаку росії.

Нагадаємо, вчора, 9 березня окупанти завдали 15 масовану ракетну атаку по Україні. Через це у більшості регіонів були застосовані превентивні відключення світла.

Як відомо, внаслідок російських атак на підстанції Укренерго прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню.