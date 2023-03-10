До Києва повертаються стабілізаційні відключення електроенергії

Через атаку рф Київ повертається до відключень електроенергії, — ДТЕК
Сьогодні, 10 березня у частині Києва будуть застосовані відключення електроенергії. Такі дії потрібні для стабілізації енергосистеми після вчорашніх атак росії.
Про це повідомляється на офіційній сторінці ДТЕК.
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Де очікувати відключень світла
Так, за даними ДТЕК, стабілізаційні вимкнення будуть у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів Києва.
"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", — йдеться в повідомленні.
Ознайомитися із часом відключень можна на офіційному сайті компанії. Раніше ж в Укренерго повідомляли, що сьогодні графіки відключень будуть застосовані у Житомирі та Харкові. Все через чергову ракетну атаку росії.
Нагадаємо, вчора, 9 березня окупанти завдали 15 масовану ракетну атаку по Україні. Через це у більшості регіонів були застосовані превентивні відключення світла.
Як відомо, внаслідок російських атак на підстанції Укренерго прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню.