В Киев возвращаются стабилизационные отключения электроэнергии

Из-за атаки рф Киев возвращается к отключениям электроэнергии, — ДТЭК
Сегодня, 10 марта, в части Киева будут применены отключения электроэнергии. Такие действия необходимы для стабилизации энергосистемы после вчерашних атак россии.
Об этом сообщается на официальной странице ДТЭК.
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Где ждать отключения света
Так, по данным ДТЭК, стабилизационные отключения будут в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов Киева.
"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", — говорится в сообщении.
Ознакомиться с временем отключений можно на официальном сайте компании. Ранее в Укрэнерго сообщали, что сегодня графики отключений будут применены в Житомире и Харькове. Все из-за очередной ракетной атаки россии.
Напомним, вчера, 9 марта в оккупанты нанесли 15 массированную ракетную атаку по Украине. Поэтому в большинстве регионов были применены превентивные отключения света.
Как известно, в результате российских атак на подстанции Укрэнерго прилетело более 200 ракет и дронов, нанеся тяжелые повреждения оборудованию.