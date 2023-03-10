В Киев возвращаются стабилизационные отключения электроэнергии

Энергетики ликвидируют последствия обстрелов рф

Сегодня, 10 марта, в части Киева будут применены отключения электроэнергии. Такие действия необходимы для стабилизации энергосистемы после вчерашних атак россии.

Об этом сообщается на официальной странице ДТЭК.

Где ждать отключения света

Так, по данным ДТЭК, стабилизационные отключения будут в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов Киева.

"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", — говорится в сообщении.

Ознакомиться с временем отключений можно на официальном сайте компании. Ранее в Укрэнерго сообщали, что сегодня графики отключений будут применены в Житомире и Харькове. Все из-за очередной ракетной атаки россии.

Напомним, вчера, 9 марта в оккупанты нанесли 15 массированную ракетную атаку по Украине. Поэтому в большинстве регионов были применены превентивные отключения света.

Как известно, в результате российских атак на подстанции Укрэнерго прилетело более 200 ракет и дронов, нанеся тяжелые повреждения оборудованию.