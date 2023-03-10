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Из-за атаки рф Киев возвращается к отключениям электроэнергии, — ДТЭК

10 марта 2023 12:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В Киев возвращаются стабилизационные отключения электроэнергии
Энергетики ликвидируют последствия обстрелов рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Сегодня, 10 марта, в части Киева будут применены отключения электроэнергии. Такие действия необходимы для стабилизации энергосистемы после вчерашних атак россии.

Об этом сообщается на официальной странице ДТЭК.

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Так, по данным ДТЭК, стабилизационные отключения будут в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов Киева.

"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", — говорится в сообщении.

Ознакомиться с временем отключений можно на официальном сайте компании. Ранее в Укрэнерго сообщали, что сегодня графики отключений будут применены в Житомире и Харькове. Все из-за очередной ракетной атаки россии.

Напомним, вчера, 9 марта в оккупанты нанесли 15 массированную ракетную атаку по Украине. Поэтому в большинстве регионов были применены превентивные отключения света.

Как известно, в результате российских атак на подстанции Укрэнерго прилетело более 200 ракет и дронов, нанеся тяжелые повреждения оборудованию.

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