Через наслідки обстрілів рух поїздів на Київщині змінено: список маршрутів

Ремонт залізничної інфраструктури. Фото: Укрзалізниця

Олександр Шорохов Редактор

Через масовані нічні обстріли в Київській області низка поїздів вранці 5 серпня прямує в об’їзд чи затримується. У деяких випадках затримки будуть кілька годин. Укрзалізниця запевнила, що залізничники працюють над тим, щоб мінімізувати час запізнення.

Про це повідомляює Новини.LIVE з посиланням на УЗ.

Список маршрутів, що запізнюються

Зокрема, можливі затримки в межах 1 – 2,5 години таких поїздів:

№6903 Ніжин – Київ-Пасажирський (2 години);

№893 Конотоп – Київ (2 години);

№6911 Ніжин – Київ-Пасажирський (1,5 години);

№6902 Київ-Волинський – Ніжин (2,5 години);

№6906 Київ – Ніжин (1 година).

Крім того, деякі поїзди сполученням Ніжин – Київ прямуватимуть маршрутом Бровари – Київ або тимчасово будуть виведені з графіка.

Також в УЗ повідомили, що тимчасові зміни діятимуть на Коростенському напрямку. Зокрема, сьогодні рейс №6610 Коростень – Борщагівка не матиме змоги здійснити рух.

Крім того, в Укрзалізниці порадили пасажирам уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, масштабна атака росіян розпочалася незабаром після півночі й тривала понад годину. За півгодини на Київ прилетіло понад 30 ракет різних типів, включаючи "Циркони".

Жертвами ракетної атаки стали 14 містян. В області було поранено ще 22 людини. Найбільших руйнувань, крім Києва, зазнали Бровари, де масштабні пожежі охопили складські будівлі, а також села Перемога, Квітневе та Велика Димерка.