Атака на Київську область 5 серпня: ДСНС працює на семи локаціях

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Київщини

Станом на ранок середи, 5 серпня, у трьох районах Київської області триває ліквідація наслідків масованої російської атаки, жертвами якої стали 14 осіб. Найбільших руйнувань та людських втрат зазнала Броварщина, де палають складські приміщення, а загалом по області медичної допомоги потребували 22 жителі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Київщини, а також заявив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Атака на Київщину 5 серпня призвела до загибелі понад десятка людей

Жертвами нічної атаки стали 14 мирних жителів. Як повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, найтрагічніші наслідки зафіксовано на Броварщині — там загинули дев'ятеро людей. Ще четверо осіб стали жертвами обстрілу в Бучанському районі, та одне життя ворожий удар обірвав у Фастівському.

Гасіння пожежі на одному з об'єктів. Фото: ДСНС Київщини

"Цієї ночі Київщина знову пережила одну з найтрагічніших ворожих атак. росія вкотре принесла смерть і руйнування на нашу землю, забираючи життя мирних людей. За кожен такий злочин неодмінно настане справедлива відповідальність", — заявив керівник ОВА, висловивши співчуття родинам загиблих.

Щодо кількості травмованих дані уточнювалися: у Державній службі з надзвичайних ситуацій спочатку повідомляли про 27 потерпілих, проте за оновленою інформацією від обласної адміністрації поранення отримали 22 жителі. З них 12 осіб постраждали в Броварському районі, семеро — у Бучанському, та троє — у Фастівському. Усім травмованим медики зараз надають усю необхідну допомогу.

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Пожежа та пошкодження внаслідок удару РФ. Фото: ДСНС Київщини

За даними ДСНС, підрозділи працюють загалом на семи локаціях. Найбільше осередків займання, а саме чотири, виявили у Броварському районі. Там масштабні пожежі охопили складські будівлі безпосередньо у місті Бровари, а також у селах Перемога, Квітневе та селищі Велика Димерка.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Києва

Ще на двох локаціях рятувальні бригади залучені в Бучанському районі. У селі Чайки фахівці продовжують гасити складське приміщення, у Софіївській Борщагівці вже вдалося загасити полум'я на території місцевого логістичного підприємства. Крім того, у Фастівському районі вогнеборці повністю загасили транспортні засоби, що загорілися на одному з підприємств після ворожої атаки.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня російські війська здійснили чергову атаку на Київ, випустивши менш ніж за пів години близько 30 ракет різних типів, зокрема балістичних, унаслідок чого вибухи лунали в більшості районів міста.

Зокрема, вночі 5 серпня ворог завдав по столиці комбінованого удару із застосуванням балістики та ударних безпілотників. Внаслідок цього зафіксували наслідки обстрілу одразу в кількох районах.