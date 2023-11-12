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Через негоду на Київщині тисячі людей залишилися без світла, — ДТЕК

12 листопада 2023 14:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Через негоду на Київщині тисячі людей залишилися без світла, — ДТЕК
Вимкнення світла. Фото: КМДА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Київщині через погані погодні умови, включаючи сильний дощ та вітер до 20 м/с, сталося відключення електроенергії. Це торкнулося приблизно 8 тисяч будинків у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах.

Про це повідомляє ДТЕК.

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У повідомленні йдеться, що фахівці з ДТЕК активно працюють над усуненням проблем, перебуваючи у режимі підвищеної готовності до аварійних ситуацій, які можуть статися протягом дня. Компанія також закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки та уникати наближення до пошкоджених ліній електропередач.

У ДТЕК також наголошують, що докладають усіх зусиль для відновлення електропостачання у всіх постраждалих будинках.

"За прогнозами синоптиків, негода триватиме до кінця доби. Фахівці готові до ліквідації можливих аварій. Просимо мешканців бути уважними та акуратними. Не нехтуйте правилами безпеки й не наближуйтеся до ліній електропередачі у разі їхнього обриву", — йдеться у повідомленні.

скріншот
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, що з настанням опалювального сезону та перших морозів збільшується ризик нових ворожих ударів по українській енергосистемі. Але навіть якщо Росія не масово обстрілюватиме українські міста, громадян все одно попереджають про можливі віялові відключення електроенергії. Тому кожному слід підготуватися до можливих блекаутів, щоб вони не застали зненацька.

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