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Из-за непогоды в Киевской области тысячи людей остались без света, — ДТЭК

12 ноября 2023 14:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Из-за непогоды в Киевской области тысячи людей остались без света, — ДТЭК
Отключение света. Фото: КГГА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киевской области из-за плохих погодных условий, включая сильный дождь и ветер до 20 м/с, произошло отключение электроэнергии. Это затронуло примерно 8 тысяч домов в Бучанском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Белоцерковском районах. 

Об этом сообщает ДТЭК.

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В сообщении говорится, что специалисты из ДТЭК активно работают над устранением проблем, находясь в режиме повышенной готовности к аварийным ситуациям, которые могут произойти в течение дня. Компания также призывает жителей соблюдать меры безопасности и избегать приближения к поврежденным линиям электропередач. 

В ДТЭК также подчеркивают, что прилагают все усилия для восстановления электроснабжения во всех пострадавших домах.

"По прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца суток. Специалисты готовы к ликвидации возможных аварий. Просим жителей быть внимательными и аккуратными. Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи в случае их обрыва", — говорится в сообщении.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, что с наступлением отопительного сезона и первых морозов увеличивается риск новых вражеских ударов по украинской энергосистеме. Но даже если Россия не будет массово обстреливать украинские города, граждан все равно предупреждают о возможных веерных отключениях электроэнергии. Поэтому каждому следует подготовиться к возможным блэкаутам, чтобы они не застали врасплох.

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