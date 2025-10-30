Відключення світла в Києві 30 жовтня — як діють графіки

Енергетики лагодять пошкоджений об'єкт ДТЕК. Фото архівне: ДТЕК

У Києві, а також у низці регіонів України в четвер, 30 жовтня, запроваджено екстрені відключення електроенергії. Таке рішення ухвалене за розпорядженням НЕК "Укренерго" через масований обстріл енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в КМДА.

Реклама

Читайте також:

У Києві 30 жовтня введенні екстрені відключення світла поза графіками

Наразі у столиці діють екстрені відключення світла, які проводяться без попередніх графіків. Енергетики закликають мешканців міста раціонально споживати електроенергію та по можливості мінімізувати використання енергоємних приладів, аби зменшити навантаження на енергосистему.

У компанії ДТЕК уточнили, що екстрені відключення також введені у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Спеціалісти працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Нагадаємо, раніше нардеп заявляв, що Росія хоче вибити електропостачання одному з регіонів України перед настанням зимового сезону.

Тим часом на Івано-Франківщині лунають потужні вибухи — під атакою опинилося місто Бурштин, де розташована теплоелектростанція.