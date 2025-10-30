Відео
Головна Київ Через обстріли у Києві ввели екстрені відключення світла

Через обстріли у Києві ввели екстрені відключення світла

Дата публікації: 30 жовтня 2025 07:52
Оновлено: 08:35
Відключення світла в Києві 30 жовтня — як діють графіки
Енергетики лагодять пошкоджений об'єкт ДТЕК. Фото архівне: ДТЕК

У Києві, а також у низці регіонів України в четвер, 30 жовтня, запроваджено екстрені відключення електроенергії. Таке рішення ухвалене за розпорядженням НЕК "Укренерго" через масований обстріл енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в КМДА

Читайте також:

У Києві 30 жовтня введенні екстрені відключення світла поза графіками

Наразі у столиці діють екстрені відключення світла, які проводяться без  попередніх графіків. Енергетики закликають мешканців міста раціонально споживати електроенергію та по можливості мінімізувати використання енергоємних приладів, аби зменшити навантаження на енергосистему.

У компанії ДТЕК уточнили, що екстрені відключення також введені у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Спеціалісти працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Нагадаємо, раніше нардеп заявляв, що Росія хоче вибити електропостачання одному з регіонів України перед настанням зимового сезону. 

Тим часом на Івано-Франківщині лунають потужні вибухи — під атакою опинилося місто Бурштин, де розташована теплоелектростанція. 

Київ електроенергія Укренерго ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
